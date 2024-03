Andrei Ursu, nerăbdător să plece în Asia Express alături de partenerul său, Vlad. Artistul ne-a dezvăluit data plecării: “Am făcut bagajele” VIDEO EXCLUSIV

În urmă cu câteva zile, trustul Antena 1 a anunțat cine sunt concurenții de la Asia Express 2024. Sezonul șapte Asia Express pornește prin Thailanda, Malaysia și Indonezia. Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creatorul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care pornesc în acest sezon într-o nouă aventură la capătul lumii, „Drumul Zeilor”.

Andrei Ursu și partenerul său, Vlad Condurache sunt nerăbdători să plece în cel mai dur reality-show al momentului. Cei doi și-au pregătit bagajele și sunt gata de noua provocare. Artistul ne-a dezvăluit când vor pleca în Asia Express:

Artistul a primit propunerea în urmă cu mai mult timp și nu a ezitat niciun moment să o accepte! Andrei a răspuns imediat provocării:

“Când am primit propunerea, am zis “Da!”, voiam foarte mult și mi-a fost foarte greu să nu vorbesc despre asta atâtea luni. Abia așteptam să spun despre asta! Eu vorbeam la telefon cu producătorii și eram foarte calm, dar când am închis telefonul am început să țip de fericire! Am țipat și am zis că m-au sunat de la Asia Express!

Eu și Vlad, cumva, simțeam că vom merge. Am fost anul trecut la un festival de muzică din București, iar cei de la Antena 1 au făcut un stand special de America Express, era ca un punct de sosire, cu ghiozdane, cu steaguri și ne-am dus, am mimat ca și cum am fi ajuns la punctul de sosire și am zis că eu chiar cred că vom merge la Asia Express, am presimțit!”, ne-a mai spus Andrei Ursu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.