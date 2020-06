Andrei Ștefănescu, reacție explozivă la adresa Oliviei Steer după ce a fost acuzat că și-a pupat copilul: „Mi-a venit să plâng. Cât să fii de câine?”

Scandal în showbiz-ul românesc, după ce Andrei Ștefănescu, recent testat pozitiv cu COVID-19, a fost acuzat de mai multe persoane că ar minți în legătura cu infectarea sa și totodată că și-a pupat fiul, deși a aflat că are noul coronavirus.

Olivia Steer, distribuire inoportună

Andrei Ștefănescu, vedetă a postului de televiziune Antena 1 și concurent în emisiunea „Te cunosc de undeva”, a ajuns în pragul disperării după mai multe acuzații din partea oamenilor cum că ar fi mințit că este infectat. Fostul component al trupei “Alb Negru” a transmis pe Facebook un mesaj prin care și-a informat prietenii virtuali cu privire la situația sa actuală și la cum a gestionat momentul în care a aflat că este infectat cu COVID-19.

„Joi dimineață mi s-a confirmat telefonic că sunt bolnav de coronavirus. Trebuia să ajung urgent la spital. Am trezit-o pe soția mea, Antonia, mi-am pupat băiețelul care dormea, a fost o despărțire foarte grea de familie, în jumătate de oră am ieșit pe ușă, nici nu știu ce am pus în bagaj”, a povestit Andrei Ștefănescu.

Reacțiile răutăcioase nu au întârziat să apară, astfel că moderatorii unei pagini de Facebook, susținători ai Oliviei Steer ”GO ON, Olivia STEER” au distribuit postarea artistului însoțită de o descriere malițioasă: „Când nu-ţi înveţi bine rolul şi nu ai timp nici de repetiţii, că te cheamă ăştia deja pe scenă„.

Nu după mult timp, Olivia Steer a distribuit postarea și pe pagina sa oficială, adunând astfel un val de reacții negative la adresa lui Andrei Ștefănescu.

Ce le-a răspuns Andrei Ștefănescu cârcotașilor

Îngrijorat și epuizat din cauza evenimentele petrecute în ultima vreme, postarea Olivei Steer a fost picătura care a umplut paharul și l-a făcut pe artist să izbucnească. În cadrul emisiunii “Sinteza Zilei”, acesta a declarat că se simte dezamăgit de toate lucrurile urâte scrise în mediul online, inclusiv de gestul Oliviei Steer, despre care avea o impresie bună.

„Mi-a venit să plâng când am văzut. Eu o ştiu pe Olivia Steer. Am rămas extrem de dezamăgit, nu îmi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu. Spune acolo ceea ce am spus din suflet şi firesc.

Eu am dormit cu băieţelul meu în pat, fiind bolnav, pentru că nu am ştiut pentru că aşa este nenorocita asta de boală, este asimptomatică la mine. (…) Am citit că am făcut o greşeală sau sunt un inconştient că mi-am pupat copilul când am plecat. Ştiam că plec multe săptămâni de acasă.

Am dormit cu copilul meu în pat, l-am pupat în toate zilele astea. Ce era să fac? În momentul în care am primit telefon şi mi s-a zis că sunt pozitiv să zic „hop, gata, nu mă mai atingeţi”, când eu, cu o oră înainte, am stat cu copilul meu în braţe, neştiind că sunt bolnav.

Cum să acuzi un om că şi-a pupat copilul la plecare? Cât să fii de câine şi cât să fii de rău? Eu cu câteva zile înainte l-am pupat firesc, fără să ştiu că sunt bolnav. Nu ai cum să mă acuzi de lucrul ăsta„, a spus Andrei Ștefănescu, în emisiunea „Sinteza Zilei”, de la Antena 3.