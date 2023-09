Andrei şi Grațiela Duban lămuresc zvonurile despre divorț. Subiectul din cauza căruia se contrazic: „Îi respect decizia” VIDEO EXCLUSIV

Grațiela și Andrei Duban formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi actori au împreună un băiețel pe nume Armin, în vârstă de 11 ani, pasionat de sport. Cuplul a fost prezent la evenimentul “Prima Fest 2023” și ne-a acordat un interviu exclusiv despre cel de-al doilea copil. Mai mult decât atât, cei doi au lămurit zvonurile despre un posibil divorț.

Andrei și Grațiela Duban și-au făcut aparția împreună la un eveniment monden din Capitală și ne-au oferit un interviu exclusiv despre relația lor. În interviul acordat, reporterul Playtech Știri i-a întrebat pe cei doi ce fac și cum se simt la eveniment, iar răspunsul actorului a fost unul ironic, neașteptat:

Andrei ne-a dezvăluit, în interviul acordat Playtech Știri, și care este secretul unei relații fericite. Acesta a mărturisit că de multe ori autoironia și autocritica salvează oamenii. Este întotdeauna bine să nu iei în serios toate problemele, să râzi de ele, dar să rămâi și ancorat în realitate, potrivit acestuia.

De-a lungul timpului au apăut zvonuri conform cărora Andrei și Grațiela s-ar gândi la divorț, însă cei doi au lămurit speculațiile, în interviul acordat Playtech Știri.

“Am dat acum ceva timp un interviu, am fost întrebată ce părere am despre divorțurile din showbiz și am spus că eu cred că oamenii ajung la divorț din cauza lipsei comunicării. A fost scos din context, dar nu se pune problema despre divorț. Doamne ferește!”, a declarat soția actorului, în exclusivitate pentru Playtech Știri.