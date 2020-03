Andrei Nedelea a murit la doar 26 de ani. Cutremurător ce s-a întâmplat cu tânărul actor

Starea lui Andrei Nedelea s-a agravat vineri, iar de acum ”avem un înger”. Unul dintre cei mai talentați tineri actori români a murit, la doar 26 de ani, după ce a trecut prin clipe grele în urma unui transplant renal.

Andrei Nedelea, unul dintre cei mai talentați actori români, era internat de trei luni la Spitalul Fundeni din București pentru un transplant de rinichi. Actorul, colaborator al Teatrului ”Alexandru Davila” din Pitești, a trecut prin mai multe operații și au intervenit complicații. Tânărul a fost în comă indusă, dar, printr-o minune, starea lui s-a ameliorat, ieșind din comă la finalul lunii ianuarie. În ultimele zile, starea lui de sănătate se înrăutățise.

S-a stins la 26 de ani. Vestea trecerii sale în neființă a fost comunicată de către colega sa Ada Dumitru, care a scris, în dreptul unui anunț mai vechi plin de speranță: „Nu am cuvinte…să ne uităm spre cer și să îi zâmbim. De acum avem un înger…”.

„A murit Andrei Nedelea (26 de ani), actor colaborator al Teatrului “Alexandru Davila” din Pitești. Era internat la spitalul Fundeni din București pentru un transplant de rinichi; a trecut prin mai multe operații și au intervenit complicații.

Jurnalul unui nebun, Migraaaanți, Nevestele vesele, Romanțioșii, Experimentul P., Fania Fénelon sunt piesele in care Andrei Nedelea a jucat la teatrul nostru. Deocamdată nu știm mai multe, părinții lui, care au fost permanent lângă el in spital, in ultimele trei luni, au fost anuntați de medici. Vom reveni când vom afla mai multe. Puteți intra pe profilul lui de Facebook.

„The ant is knowing and wise, but he doesn’t know enough to take a vacation. The worshipper of energy is too physically energetic to see that he cannot explore certain higher fields until he is still.” – Clarence Day, „This Simian World” – „Deci, reverența obișnuită/ Și mă retrag din adunare!”, au transmis reprezentanții Teatrului ”Alexandru Davila” pe Facebook.