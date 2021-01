Cum a încercat Ilie Năstase să o combine pe Andreea Tonciu. Bruneta nu s-a abținut și l-a dat de gol

Andreea Tonciu a venit astăzi la emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a participat la sosurile iuți. Însă înainte de a trece la fapte, aceasta a vorbit și despre cum a început anul pentru ea.

Andreea Tonciu a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță de a participa la rubrica sosuilor picante, cea mai ”temută” rubrică din emisiunea sa. Aceasta a vorbit mai întâi despre incidentul petrecut recent, când ea și soțul ei, Daniel, au fost atacați de un bărbat în plină stradă, lovindu-i cu un cuțit.

”Din cauza pandemei, lumea a luat-o razna. Mergeam cu sotul meu si am fost atacati in trafic de un domn, dar se ocupa avocatul sotului meu. Nu am gresit noi in acest scandal. Am inceput anul foarte bine”, a declarat Andreea Tonciu.