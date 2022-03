Andreea Tonciu sare la gâtul lui Emil Rengle. Bruneta s-a enervat crunt: „M-am saturat de strategia lui Emil Rengle”

Pare că „luptele” de Survivor România 2022 se mută în platoul emisiunii La Măruță, acolo unde concurenții care ies din competiția desfășurată în Republica Dominicană vin pentru a dezbate anumite dialoguri și fapte petrecute în show-ul de la PRO TV. În ediția de azi a emisiunii la Măruță s-au aflat, față în față, pentru prima dată de la ieșirea din competiție, Robert Niță și Emil Rengle, doi foști Faimoși, care au avut socoteli nerezolvate de când cei doi au părăsit Republica Domincană. Cei doi și-au adus acuzații reciproce, iar în discuție a intrat și Andreea Tonciu, tot o fostă Faimoasă, o vehementă contestatară a lui Emil Rengle.

După ce Robert Niță și Emil Rengle au tranșat mărul discordiei dintre ei, Andreea Tonciu, cea care încă de la bun început l-a criticat pe Emil Rengle pentru felul în care a ales să se comporte în show-ul Survivor, a dorit să intre în direct, prin telefon, enervată, a susținut ea, de „lipsa de asumare” a lui Emil Rengle.

Andreea Tonciu a ținut să precizeze că s-a săturat de strategia dansatorului și că ar vrea ca el să își recunoască greșelile făcute. Ea i-a lansat lui Emil Rengle provocarea de a sta față în față cu ea la o dezbatere, întrucât are „dovezi” care îl vor contrazice total pe acesta.

Andreea Tonciu: Lasa-mă cu vibe-ul tău, aș fi preferat să fiu în platou ca să accept scuzele lui, pentru că la testimonale m-a făcut praf și nu numai pe mine. Eu nu am avut nimic personal cu tine. Îmi pare rău că nu ai cunoscut-o pe adevărata Andreea Tonciu”, a fost dialogul dintre cei doi foști Faimoși.

Emil Rengle: Nu am de ce să îmi cer scuze față de tine, eu te-am respectat. Eu cred că e o Vrăji Geamănă. Dar te respect.

Andreea Tonciu: M-am săturat de aceste strategii, m-am săturat de strategia lui Emil Rengle. Vreau să își recunoască greșelile făcute, daca nu, o să vin eu și să vedem dacă are curaj să stăm față în față.

Însă nu doar Andreea Tonciu a avut reproșuri la adresa lui Emil Rengle, ci și Robert Niță, tot fost Faimos. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele pe tot parcursul emisiunii.

„Robert Niță: Eu și Emil Rengle nu am avut ocazia să discutăm. S-a rupt totul când am ieșit din concurs și am văzut declarațiile lui despre mine, m-a numit „antrenoare”.

Emil Rengle: Tu ai avut glume despre orientarea mea sexuală. Ai dat un exemplu greșit!

Robert Niță: Dar exprimarea ta este bună?

Emil Rengle: Eu te-am urmărit și cu strategia. Dacă aveam un tata ca tine care nu accepta glume… Ai gresit, este un bullying pe care l-ai făcut! Ai făcut zeci de postări de hate! El (n.red Robert Niță) a fost singurul care a stat pe banca in Survivor. A continuat jocul in afara concursului, el „barbatul” fiind.

Robert Niță: Aș fi preferat să mă îmbăt dacă la maternitate aș avea un fiu care ar raspunde așa ca tine. Și școala am la fel de multă cât ai tu vacanță!”, și-au reproșat cei doi.