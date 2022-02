Andreea Tonciu a văzut tot ce Emil Rengle a spus despre ea la Survivor România 2022. Reacția ei e justificată

În ediția transmisă la data de 25 ianuarie, Andreea Tonciu a fost eliminată de la „Survivor România” 2022, iar în urmă o săptămână aceasta a ajuns în România, unde s-a reunit cu familia, cu soțul și cu fiica lor. După aceea a decis să acorde un interviu pentru Libertatea, în care a povestit cu lux de amănunte despre întreaga experiență trăită în Republica Dominicană.

Pe de altă parte, momentul când am ajuns la aeroport și am văzut-o pe fetița mea mi-a readus zâmbetul pe buze. Nimeni și nimic nu o poate înlocui, iar momentele cu ea sunt cele mai frumoase din viața mea” a început prin a spune Andreea Tonciu .

Vedeta a fost întrebată despre cel mai greu moment pe timpul competiției și dacă a reușit să treacă peste problema somnului, la care aceasta a spus că n-a fost vorba de așa ceva.

„Nu, nu am reușit să depășesc niciodată problema dormitului. Din păcate, auzeam fiecare sunet când ne puneam la somn. Am avut noroc că Otilia mi-a fost alături și a înțeles cu ce mă confruntam. În plus, lipsa hranei și-a spus cuvântul.

Faptul că noi nu am reușit să câștigăm primele competiții a făcut ca totul să fie mai dificil: nu am avut resurse, așa că nu ne-am putut face o colibă care să ne acopere total de ploaie, nu am avut mâncare, așa că am avut doar cocos la dispoziție. Deci mi-a fost greu din multe puncte de vedere, dar nimic nu s-a comparat cu lipsa fetiței mele.”