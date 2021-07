Matei Stratan rupe tăcerea despre relația cu Andreea Raicu. Nu a mai putut ține secretul după ce vedeta a petrecut pe iahtul lui în Grecia (exclusiv)

Matei Stratan nu este străin de vacanța din Italia a Andreei Raicu, aceasta sărbătorindu-și, recent, ziua de naștere în Toscana, dar cu toate acestea, afaceristul nu a profitat de ocazie să-și viziteze micuța

Matei Stratan, detalii despre relația cu Andreea Raicu

Andreea Raicu se află de aproximativ o săptămână în Italia, acolo unde, recent, și-a sărbătorit și ziua de naștere. Fosta prezentatoare a avut parte de o surpriză în miez de noapte, pusă la cale, spun apropiații, chiar de Matei Stratan.

Vedeta a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare extrem de emoționată, în fața ei aflând-se o prăjtură și o lumânare. Asta la scurt timp după ce bruneta își petrecea o altă vacanță pe ambarcațiunea de 8 milioane de euro ce aparține afaceristului.

Chiar și așa, deși faptele sunt evidente, fostul iubit al Mădălinei Ghenea continuă să nege că ar fi îndrăgostit de Andreea Raicu, dar recunoaște că aceasta s-a aflat peyahtul său din Grecia.

”Am văzut că se vorbește foarte mult de faptul că eu și Andreea formăm un cuplu, nu este nimic adevărat. Cu Andreea suntem amici, atât, nimic mai mult. Nu suntem în sensul ăla la care se gândesc mulți. Noi suntem într-un grup de prieteni și așa mai și ieșim, ne întâlnim”, a declarat Matei Stratan pentru playtech.ro.

Acesta ne-a mai spus că va merge n Italia peste aproximativ o lună, pentru a-și vizita fiica pe care o are cu Mădălina Ghenea, în vârstă de patru anișori, pe care nu a mai văzut-o din luna mai. “Nu am mai fost din mai să îmi văd fetița, o să merg luna viitoare la copil. Nu am cum să zic ce cadouri îi cumpăr dar o să îi iau de toate”, a adăugat acesta.

Fiica sa trăiște în Italia

Mădălina Ghenea și Matei Stratan s-au iubit timp de trei ani. Pentru că au crezut că vor rămâne toată viața împreună cei doi au ales să devină părinți. Astfel, actrița a

născut în 2017 o fetiță perfect sănătoasă, pe care a botezat-o Charlotte. Relația dintre cei doi nu a durat mult, iar Mădălina a ales să își ia fetița, în urmă cu un an și să se mute din nou în Italia.

“Ne-am gândit la căsătorie, însă nu este ușor să gestionezi o relație la distanță. Pe de altă parte, când l-am cunoscut pe Matei, care are o companie în România, el știa că munca mea și viața mea sunt în Italia. Însă, eu mi-am dorit ca Charlotte să se nască în țara mea, pentru ca bunicii, străbunicii și unchii să o poată vedea”, spunea aceasta pentru gossiptvmagazine.it.

Andreea Raicu se visează mămică

Revenită în țară după vacanța petrecută pe yachtul lui Stratan, Andreea Raicu mărturisea că nu exclude ca în viitorul apropiat să devină mamă. “Cred că aș fi o mămică minunată. Am învățat ce să îi dau și ce timp să îi ofer unui copil. Pentru mine e important să îi dau copilului acea direcție. Știi care e visul meu? Visul meu este să rămân însărcinată și să nu știe nimeni până când nasc. Pentru că vreau să fie pentru mine, nu vreau să fie pentru nimeni altcineva.

M-am balonat un pic, ce în vacanță nu poți să mănânci mai mult? Eu am mâncat cartofi prăjiți și altele. Poate o să am o burtică foarte mică, ca mama, care până la șase luni nu și-a dat lumea seama că este însărcinată”, a spus, recent, Andreea Raicu, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.