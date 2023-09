Andreea Răducan crede în destin. Cum și-a cunoscut soțul: „Nu este nimic întâmplător” VIDEO EXCLUSIV

După anii dedicați sportului și o colecție de medalii care îi atestă performanțele în gimnastică, Andreea Răducan se bucură de o viață de familie liniștită. Fosta campioană este căsătorită cu Daniel Tandreu din 2016 și au împreună doi copii. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Andreea ne-a spus care este secretul căsniciei sale fericite, dar și împrejurările în care și-a întâlnit soțul. Mai exact, sportiva este convinsă că întâlnirea lor a fost una predestinată, mai ales că Daniel a fost plecat din România de când era bebeluș și s-a întors abia când avea 30 de ani.

Andreea Răducan: “Ține foarte mult de respectul pe care îl avem unul față de celălalt”

Andreea Răducan și Daniel Tandreu s-au cunoscut în 2012, iar 4 ani mai târziu au decis să facă marele pas și să devină oficial o familie. La 7 ani de căsătorie, sportiva spune că cea mai mare realizare a ei este familia.

Care ar fi secretul căsniciei voastre? Sunteți o familie frumoasă și reușiți să fiți împreună peste tot.

Multumesc. Sincer mărturisesc că cea mai mare realizare a mea nu sunt de fapt medaliile obținute în marile competiții, ci familia și sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că avem o atmosferă frumoasă, un echilibru bun în casă, suntem recunoscători pentru cei doi copii minunați pe care i-am primit: Amira și Andrei. Cred că ține foarte mult de respectul pe care îl avem unul față de celălalt, de înțelegerea pe care ne-o acordăm. Sigur că nu întotdeauna sau nu toate zilele sunt cele mai minunate și poate mai ai stări în care nu întotdeauna ești dispus să comunici sau să zâmbești, însă cred că atâta vreme cât avem înțelegere și există acel respect, alimentăm o relație frumoasă și sănătoasă în primul rând.

Andreea Răducan: “Dacă destinul este să te întâlnești cu omul care trebuie, te întâlnești fără doar și poate”

Voi în ce împrejurări v-ați cunoscut?

Daniel nu știa despre mine foarte multe lucruri, pentru că el împreună cu părinții au plecat din România în Germania atunci când el avea 6 luni, nu a stat deloc în România. În toată această perioadă a studiat în alte țări și a lucrat în alte țări. Și abia din anul 2012 s-a întors în București. Dacă destinul este să te întâlnești cu omul care trebuie, te întâlnești fără doar și poate. Așa s-a întâmplat și la noi, avem și prieteni comuni prin intermediul cărora de fapt ne-am cunoscut, ne-am întâlnit. Și chiar dacă până atunci nu venise deloc în România în toată această perioadă: de la 6 luni de când a plecat până la 30 de ani, iată că la câteva luni după ce a ajuns în România, ne-am întâlnit. Am rămas împreună pentru o perioadă de 4 ani, după care ne-am căsătorit și iată-ne cum suntem astăzi, într-o familie frumoase și cu doi copii minunați.

Deci a fost o întâlnire predestinată.

Cred foarte tare că nu este nimic întâmplător în viața noastră și oamenii pe care trebuie să îi întâlnim, cu siguranță îi vom întâlni. În stațiile în care trebuie să oprim pe parcursul vieții noastre vom opri oricum, depinde de noi, probabil, cu cine alegem să facem călătoria în vagon de la o stație la alta. Așa că da, sunt cumva liniștită din punctul acesta de vedere și sunt recunoscătoare în același timp, pentru că viața m-a surprins întotdeauna foarte frumos și eu, la rândul meu, mă străduiesc ca prin lucrurile pe care le fac, acțiunile pe care le fac, să dăruiesc din ceea ce am obținut și celorlalți cu bucurie și recunoștință.

Te-ar putea interesa și: Ce spune Andreea Răducan despre faptul că este mignonă: “Nu poți să fii și Claudia Schiffer și campioană olimpică la gimnastică” VIDEO EXCLUSIV

Andreea Răducan: “Îmi doresc ca și copiilor la început de drum să le insuflu un pic de curaj”

Ce faci pe plan profesional?

Lucrez la Fundația Olimpică Română încă din anul 2006, sunt proiecte pentru sport și pentru tineri sportivi. Au fost sigur și proiecte pe TV pe care le-am făcut din dorința de a susține și de a promova tinerii sportivi și evident prin Asociația Andreea Răducan am organizat anul acesta cea de-a 11 ediție a Cupei de Gimnastică Andreea Răducan, a avut loc de curând și acest proiect. De asemenea este dintr-o reală recunoștință pe care o am pentru tot ceea ce sportul mi-a oferit mie și pentru ceea ce am reușit să trăiesc în viața mea. Așa că îmi doresc ca și copiilor la început de drum să le insuflu un pic de curaj, o sursă de inspirație și multă încredere pentru tot ceea ce înseamnă parcursul în gimnastică. Sunt de asemenea acțiuni și activități ce țin de educație, pe care le fac cu mare plăcere și este un domeniu în care mă simt foarte bine.

Video: Daniel Bălan

Te-ar putea interesa și: Andreea Răducan a fost operată în Turcia. Ce problemă medicală a avut fosta gimnastă și ce mesaj a transmis după intervenția chirurgicală