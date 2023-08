Ce spune Andreea Răducan despre faptul că este mignonă: “Nu poți să fii și Claudia Schiffer și campioană olimpică la gimnastică” VIDEO EXCLUSIV

Andreea Răducan a făcut performanță în gimnastică, muncă ei fiind răsplătită prin titluri și medalii la competiții internaționale. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fosta campioană olimpică ne-a mărturisit că înălțimea mică pe care o are, respectiv, 1,49 m, a fost un avantaj în acest domeniu. Nu a deranjatat-o niciodată că este mignonă și i-a plăcut replica pe care a primit-o din partea unui domn: “Nu poți să fii și Claudia Schiffer și campioană olimpică la gimnastică”.

Lucrează la Fundația Olimpică Română unde promovează importanța mișcării și a sportului și și-a păstrat dimensiunile de invidiat practicând balet, yoga, dar și anumite elemente de gimnastică. Andreea Răducan este căsătorită cu Daniel Tandreu din 2016 și împreună au doi copii: Amira și Andrei. Fosta gimnastă i-a familiarizat pe cei mici cu sportul, dar le oferă libertatea de a alege domeniul în care vor dori să lucreze, nedorind să le influențeze alegerile.

Am primit din partea cuiva o replică foarte interesantă, deși nu am avut niciodată o problemă cu faptul că sunt mignonă, mai ales că până la urmă așa am cucerit lumea. Deci nu încape discuție să am vreo problemă din acest punct de vedere și chiar îmi spunea un domn foarte drăguț la un moment dat: nu poți să fii și Claudia Schiffer și campioană olimpică la gimnastică!

Motiv pentru care sunt foarte bine așa cum sunt. Sunt fericită, sunt mulțumită, mă simt foarte bine așa cum sunt și cred că sunt alte lucruri care contează mai mult decât dacă suntem prea înalți sau suntem mai scunzi. Cred că totuși fetele care sunt prea înalte, înțeleg că au mai degrabă probleme, noi ăștia mai mărunței reușim să mai punem un toc, ne descurcăm.