Andreea Marin va avea încă un copil?! Anunțul surpriză al vedetei, alături de Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin vine cu declarații despre al doilea copil. Ce spune Zâna Surprizelor? I-a șocat pe fani cu ultimul anunț surpriză. Cum se înțelege Violeta cu cei doi frați din partea tatălui? Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu.

Andreea Marin, noi declarații despre încă un copil

Andreea Marin a venit cu noi mărturii despre încă un copil. Fanii celebrei prezentatoare de televiziune abia așteaptă să o revadă în rolul de mămică. Aceasta a mărturisit pentru încă o dată că dorește să-și mărească familia. De asemenea, bruneta a mai mărturisit și cum se înțelege fiica ei cu fii lui Ștefan Bănică Jr.

Cuplul format din prezentatoare și Adrian Brâncoveanu vrea să îi facă un frate sau o soră Violetei: „De ce nu? Da. Dumnezeu e acolo Sus și vom vedea dacă își va dori și El să se întâmple lucrul acesta. Noi suntem pregătiți în orice moment”, a declarat Andreea Marin în cadrul unei emisiuni tv.

Subiectul chiar a fost discutat cu micuța ei care s-ar bucura enorm fiind deja obișnuită cu frații pe care îi are din partea tatălui pe care nu îi consideră vitregi: „Violeta are o părere foarte bună despre acest subiect.

Mai are doi frați, de ce nu ar mai vrea încă o soră sau un frate? Nu sunt vitregi, noi nu privim lucrurile așa în familia noastră. Eu am și o mamă de-a doua pe care nu pot numi „mamă vitregă”, pentru că acest termen are așa o conotație negativă și nu e cazul. Se înțeleg foarte bine”, a continuat ea.

De asemenea, Violeta a fost văzută des în prezența lui Radu Ștefan. Cei doi au fost recent la un eveniment public unde se vedea că se înțeleg de minune și au o relație foarte apropiată, deși este o diferență de vârstă mare între ei.

Relațiile prezentatoarei

Andreea Marin și Ștefan Bănică au fost căsătoriți șapte ani și au divorțat în anul 2013, moment din care cântărețul a început să se afișeze cu Lavinia Pârva cu care a făcut pasul cel mare în anul 2017, în secret. Zâna a mai trecut de atunci prin divorț, după povestea de dragoste cu Tuncay Ozturk, un fizioterapeut turc ce era cu 11 ani mai tânăr.

Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate în anul 2016, după ce au spus DA în fața ofițerului stării civile în decembrie a lui 2013. Vedeta se bucură acum de o poveste de dragoste liniștită alături de Adrian Brâncoveanu, de asemenea mai tânăr decât ea, angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.