Andreea Marin a șocat în emisiunea lui Cătălin Măruță la Pro TV: ‘Ce dacă semăn cu Lavinia?’

Andreea Marin a fost intervievată de micuța Maria Gyorfi, la rubrica sa din emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andreea Marin a răspuns întrebărilor Mariei Gyorfi și a făcut mărturisiri inedite. Întrebată ce părere are atunci când oamenii o numesc pe Andreea Marin în mod ironic ”Zână”, aceasta a spus:

Andreea Marin a povestit și când s-a sărutat prima dată cu un băiat.

Andreea Marin a vorbit și despre cele trei căsnicii prin care a trecut și care s-au soldat cu un divorț. Vedeta a spus că nu regretă nimic din trecutul ei.

”Se intampla in viata sa nu iti mearga casnicia. Eu am ales sa traiesc in frumos. Sunt si lucruri care ne despart, nu doar care ne unesc. Ideea sa fie fim sinceri cu noi. Nu am nici cel mai mic regret ca m-am despartit, decizia a fost a mea”, a spus Andreea Marin.