Andreea Marin și Mihaela Rădulescu nu se grăbesc la măritiș. Sfatul lui Silviu Biriș, absolvent de Teologie: ”E bine să trăim în binecuvântarea bisericii” EXCLUSIV

Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au avut un destin asemănător, pe plan amoros, ambele vedete tv, aflate într-o permanentă rivalitate, bifând câte trei divorțuri. Unul dintre ele, chiar de același bărbat, Ștefan Bănică Jr. Ce spune actorul Silviu Biriș, absolvent de Teologie, despre îndrăgostiții care trăiesc ”în păcat”, fără a fi căsătoriți religios: ”Trebuie binecuvântarea bisericii!”, a menționat el, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Vedeta de televiziune Andreea Marin, care a cunoscut celebritatea cu emisiunea ”Surprize, surprize!” (TVR), a fost căsătorită de trei ori, semn că alegerile făcute, în dragoste, nu au fost prea inspirate.

În perioada 1995- 1998 a fost măritată cu Cristian Gheorghiță, în 2006 a devenit soția lui Ștefan Bănică Jr, de care mai apoi a divorțat, în 2013, după care a acceptat cererea în căsătorie a chipeșului Tuncay Öztürk, medic din Turcia, căsnicie care s-a sfârșit, însă, după trei ani.

De 7 ani, Andreea Marin este, în sfârșit, o femeie fericită. Cu toate că e împlinită, alături de Adrian Brâncoveanu, consul, cu 11 ani mai tânăr, iată că, de data aceasta, Andreea nu se mai grăbește să-și oficializeze relația:

”Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că, dacă ai un act și nu ești bine… la ce e bun? La vârsta mea, lucrurile deja se așază, știi ce limite ai, ce poți și ce nu…”, și-a justificat ea decizia.