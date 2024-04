Andreea Marin, ravisantă la un eveniment monden. Vedeta a întinerit, iar rochia strâmtă i-a pus formele frumoase în evidenţă: „Deosebită”

Andreea Marin și-a impresionat fanii cu ultima apariție publică. Fosta jurnalistă a ales să poarte o ținută deosebită la un eveniment organizat în Cluj-Napoca. Rochia aleasă, accesorizată cu bijuterii scumpe i-a pus în evidență formele armonioase ale corpului, după ce a slăbit. Foto

A reușit să ajungă din nou la masa corporală pe care o avea pe vremea când era în liceu, lucru sesizat de toată lumea, chiar și de fiica ei. Astfel, Andreea Marin are curaj să îmbrace orice ținută sexy și care-i pune în valoare atributele forte ale corpului său, așa cum s-a întâmplat la ultimul eveniment.

Andreea Marin a participat la un eveniment organizat de o companie din domeniul imobiliar, la Cluj-Napoca. Fosta jurnalistă a ales să poarte o ținută deosebită la această apariție publică, accesorizată cu elemente fine, de valoare, după cum se poate observa și în imaginile din galeria foto a acestui articol.

Pentru evenimentul de la Cluj-Napoca, Andreea Marin a ales să poarte o rochie gri, decoltată în V, de la brandul Alexandra Calafeteanu și pantofi Manolo Blahnik, în valoare de cel puțin câteva mii de lei, potrivit informațiilor afișate pe site-urile de specialitate.

Pantofii cu toc migdalat ai Andreei Marin, fabricați din satin negru, cu cataramă păstrată din cristale, încadrată într-o ramă din bronz au fost apreciați mult de reprezentantele sexului frumos. De altfel, ei au o poveste aparte, potrivit dezvăluirilor făcute de creatorul de modă spaniol Manolo Blahnik.

„Întotdeauna am avut o slăbiciune pentru accesoriile strălucitoare, așa că am creat o serie de modele cu această frumoasă cataramă înfrumusețată, pe care am găsit-o în Italia. Pantoful a fost inspirat de Napoleon I, Josephine și Pauline Bonaparte”, a spus Manolo Blahnik.