Andreea Marin, premoniții despre 2022 chiar de la 1 ianuarie: „Nu știu cum, dar am călcat cu sentimentul asta”

Andreea Marin a fost prezentă în ediția de miercuri a emisiunii La Măruță. Aceasta a vorbit despre cum s-a încheiat anul trecut pentru ea, ce așteptări are de la acest an, pe care îl consideră „anul ei”. De ce? Pentru că anul are în componență și numărul 22, același pe care îl are în componență și data ei de naștere, fiind născută într-o zi de 22 de decembrie.

Andreea Marin, premoniții despre 2022 chiar de la 1 ianuarie

Deși spune că nu cunoaște multe despre numerologie, Andreea Marin susține că se bazează pe intuiția sa, care îi dictează că anul 2022 va fi anul ei. Andreea Marin își dorește să realizeze multe proiecte pe care le are în desfășurare, iar pe plan personal și-ar dori să devină din nou mamă.

„2021 s-a încheiat foarte bine, cu nebunia de la Masked Singer. Eu am fost copil în comunism, nu aveam prea multe. Fiica mea vorbește acum o engleză impecabilă. Am observat că odată ca pandemia speranțele să devenim niște cetățeni ai lumii au scăzut. În ziua de azi, ceea ce pare a fi o meserie de viitor, peste doi ani poate să nu mai fie. Mi-am dat seama cât de important este să fii un cetățean al lumii, ca copiii să vorbească engleza. Am căutat o școala cu profesori nativi și alături de ei am lansat o campanie prin care copiii puteau câștiga cursuri sau gadegeturi, așa am încheiat eu anul, dar campania continuă și anul acesta sub o altă formă. Eu nu am o apropiere de numeroloie, dar știu ca 2022 va fi anul meu. Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gandesc mai mult să fie bine în trei, sau cine stie, că îmi doresc sa devin din nou mamă. Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață, dar să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească. Fac tot ce pot să mă mentin tânară, vreau ca la nunta fiicei mele să fiu o mama tânară. Fac sport, fac sauna, mi-am luat și un scaun de masaj”, a declarat Andreea Marin.

Ce a dezvăluit numerologia despre destinul Andreei Marin în 2022

De altfel, în ediția de azi a emisiunii, harta numerologică a Andreei Marin a fost interpretată în direct.

„Va fi un an de câștiguri, ai o anumita vibrație, una de câstig. Este bine să știm ce sa facem. Să îi ajutăm pe ceilalti, este bine să dăm zeciuala din batrârni și să ajutam necondiționat. Anul acesta, Tigrul, zodia Andreei Marin astrologia chineză, este sfătuit să nu calatorească pe drumuri lungi. În 2022 vom fi apropiati de ideea de familie, de casă, dar prea mulți de doi înseamnă atașamente pe care le creem noi, nu trebuie să bârfim, ca sa nu scădem în vibrație”, a declarat un numerolog.

Potrivit predicțiilor numerologului, Andreei Marin nu-i place să fie mințită, are o energie inepuizabilă, iar cuvântul și nerenunțarea la principii sunt caracteristici ale sale.