Andreea Marin îl atacă pe Ștefan Bănică jr?

Andreea Marin trage un semnal de alarmă legat de violența domestică. Vedeta dă lecții de viață și sfaturi femeilor abuzate de partenerii lor.

Vedeta de televiziune a vorbit deschis despre violența domestică și a dat sfaturi femeilor abuzate de partenerii lor. Zâna surprizelor, care este un model și un reper pentru multe femei a făcut dezvăluiri despre trecutul său și despre momentele mai puțin plăcute pe care le-a trăit. Prezentatoarea a dat sfaturi femeilor abuzate și le-a învățat pe acestea ce ar trebui să facă în astfel de situații neplăcute, dar și cui să se adreseze dacă trec prin traume cauzate de abuzuri.

După separarea de Ștefan Bănică, au apărut zvonuri cum că vedeta ar fi fost agresată de fostul ei soț. Unii dintre apropiații celor doi ar fi fost martori la unele scene care au avut loc în casa cuplului Bănică-Marin. Conform sursei precizate, Sabin Ivanof, care a fost prietenul lui Ștefan Bănică ar fi făcut declarații legate de aceast subiect. Spusele bărbatului dovedesc faptul că însuși Andreea Marin ar fi fost victima violenței domestice.

Declarațiile bărbatului, însă nu s-au oprit aici. În același interviu el a mai continuat lista dezvăluirilor legate de subiectul în cauză.

El, ca să îmi răspundă mie, a făcut interviul ăla în care şi-a băgat familia în faţă. I-am făcut de atâtea ori morală, eu, între patru ochi. Sunt amănunte nesemnificative. Am văzut-o plânsă. Săraca, era o victimă. Plângea de faţă cu noi, am văzut-o de nenumărate ori plânsă şi când venea acasă spunea că divorţează. Problemele cu agresivitatea faţă de Andreea au fost dintotdeauna. Am fost într-o vacanţă la Madrid în 2007. Ei s-au căsătorit în 2005. Eu cu Simona am fost la muzee şi Andreea era singură pe stradă, plângea. El era la sală, îl durea în fund”, mărturisea Sabin Ivanof, conform aceleeași surse.