Andreea Marin a fost cerută în căsătorie de Dan Bittman. Moment neașteptat în emisiunea Antitalent

Premiera emisiunii Antitalent a surpins momente de comedie de calitate, dar și cu o cerere în căsătorie ca la carte. Dacă spectatorii au râs pe săturate ieri seară, au și avut în prim-plan niște declarații frumoase de la Bittman către invitatul special al serii, Andreea Marin. Iată cum a decurs momentul!

Moment culminant în cadrul show-ului Antitalent! Andreea Marin a spart gheața și a fost primul invitat special în prima ediție a emisiunii de la Antena 1. Aceasta s-a implicat și în câteva momente de teatru, nu numai doar cu comentarii asupra celor pe care le vedea. După ce a surprins pe toată lumea atunci când a intrat în scenă alături de dansatori și a refăcut dansul de la începutul emisiunii Surprize, surprize, aceasta a șocat și cu răspunsul la cererea în căsătorie, alături de câteva devăluiri incendiare.

Bittman i-a făcut niște mărturisiri delicioase pe tot parcursul ediției, mai apoi a trecut l-a fapte, s-a pus în genunchi, a scos inelul și a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui. Fosta iubire a lui Ștefan Bănică a refuzat și a oferit câteva detalii picante despre viața sa. Pe lângă faptul că a anunțat că are deja inelul său, vedeta a mai declarat că s-ar putea să fie cât de curând mireasă, mai apoi mamă, semn că relația pe care o are cu Adrian Brâncoveanu este pe cât se poate de serioasă.

„M-ai chemat, am venit, nu te las la greu. Am iubit în viață cu adevărat. Să nu transformăm o prietenie sinceră într-un eșec. Nu ai făcut niciodată un gest definitoriu. Îți mulțumesc, dar din păcate am primit inelul meu. Te rog, păstrează asta pentru emisiunea viitoare.”

Andreea Marin

„Nu am avut niciodată ocazia să îți spun ce simt cu adevărat pentru tine. Toată viața mea am stat lângă tine. Te rog primește acest inel ca semn al dragostei pe care ți-o port și ți-o voi purta.”

Dan Bittman