Cum a ajuns Andreea Marin să aibă succes în televiziune. ”Răzgândește-te, dacă trebuie!”

Ca să rămai numarul 1 pe termen lung, trebuie înainte de toate să nu obosești să iubești ceea ce faci, deci pregătește-te bine pentru alegerea ta in carieră. Răzgândește-te dacă trebuie, dar la momentul potrivit, astfel incât sa ai timp sa crești. A învața trebuie sa devină o obișnuință, daca vrei sa fii mereu in pas cu vremurile. Respectul pentru cei ce se bucura de serviciile tale, dar si pentru tine ca om si profesionist, este o condiție esențială, pentru a te detașa. Coerență, eficiență, dăruire, creativitate continuă, rapiditate in a răspunde nevoilor celorlalți. Arată că-ți pasă. Dar chiar să îți pese, altfel viața te va da de gol și nu vei rezista pe termen lung. Mâine, la Cluj, voi vorbi la Conferința #I❤️MyJob – Târgul de Cariere de la Sala Polivalenta cu plăcere despre alegeri potrivite si modul de a răzbi intr-un mediu uneori ostil, concurențial, dar care poate fi îmblânzit prin atitudinea noastră. Pe mâine!