Andreea Marin, folosită de hackeri pentru înşelătorii pe internet. Ce avertisment a transmis vedeta

Vedeta a povestit prin tot ceea ce a trecut, din pricina unor escrocherii. Andreea Marin a fost folosită de hackeri pentru înşelătorii pe internet și le-a transmis și un mesaj fanilor săi.

Andreea Marin le-a transmis tuturor să fie cu mai mare băgare de seamă, mai ales în privința campaniilor mincinoase din mediul online. Fosta prezentatoare TV s-ar părea că e de ceva vreme o țintă pe care o preferă mulți infractori ce acționează virtual.

„Zâna” Andreea Marin s-a declarat oripilată când a aflat și ce mesaj mincinos circulă în numele său. De asemenea, hackerii preferă să le trimită oamenilor e-mailuri în numele vedetei, prin care solicită bani. Aceasta le-a spus fanilor ei să fie atenți la astfel de mesaje, pentru că în mod clar nu au fost trimise de către vedetă. Și-a avertizat admiratorii să nu pice într-o asemenea capcană.

Necazurile de acest tip s-au petrecut și în trecut în cazul Andreei Marin. Infractorii folosesc în respectivul mesaj pe care îl expediază și date cunoscute pentru publicul larg despre femeia celebră, pe care le îmbină și cu informații false. Campania fictivă transmisă de curând în mediul virtual l-ar avea în centrul atenției pe un văr al vedetei, ce ar avea nevoie urgentă de bani pentru o operație.

„Mă bucur să citesc de la tine. Am avut un fel de probleme de reţea cu telefonul meu, deoarece în prezent sunt în afara oraşului şi zboruri intermediare către Turcia. Săptămâna trecută, am primit un apel de urgenţă de la Memorial Hizmet Hospital, Istanbul, că vărul meu este bolnav critic şi are nevoie de sprijin familial. A fost diagnosticat cu (Leucemie limfoblastică acută) – un tip de cancer de sânge în 2012 şi a fost în curs de tratament în ultimul timp.

Tratamentul de chimioterapie s-a desfăşurat bine până de curând, când medicul a observat că boala a recidivat şi i s-a recomandat că singura ei şansă de supravieţuire este printr-o suprapunere rapidă a BMT (măduva osoasă). Din fericire, am reuşit să obţinem pe cineva a cărui măduvă se potrivea cu a ei, care a acceptat să fie şi donatorul. Costul operaţiunii este de 19.705 euro, dar i s-a spus să depună 10.900 euro, am plătit în jur de 7.120 euro în numerar şi deja au epuizat tot creditul pe cardul meu. Tot ceea ce este necesar, deoarece soldul va începe, este de 3.770 de euro.

Din păcate, nu pot accesa direct contul meu bancar de aici. în curând. Orice formă de asistenţă financiară din partea dvs. va fi apreciată, deoarece toate fondurile vor fi acceptate cu recunoştinţă şi plătite înapoi după operaţie. Vă rugăm să răspundeţi în curând pentru a-mi anunţa dacă pot fi de ajutor, deoarece pot fi contactat doar prin e-mail în acest moment. Salutări, Andreea Marin”, este mesajul folosit de hackeri, în numele vedetei.