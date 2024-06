Andreea Marin a căzut pe stradă. Ce a pățit vedeta: „A venit salvarea, am fost dusă rapid la spital”

Una din cele mai îndrăgite vedete de televiziune, Andree Marin, va schimba prefixul în 2024, mai exact pe 22 decebmrie va împlini 50 de ani. Cu o carieră de notorietate în media românească, vedeta a avut parte în trecut și de momente mai delicate, iar fanii avea su afle în cadrul unui interviu despre cum Andreea Marin a căzut pe stradă.

Fanii au aflat cum Andreea Marin a căzut pe stradă

Pentru majoritatea românilor numele vedetei este extrem de cunoscut, fiind, așa cum precizam, una din cele mai iubite și apreciate vedete TV din media românească.

Dar, la un moment dat în viața ei, a trecut prin momente ceva mai delicate, și asta din cauza unei diete, deși se laudă cu o siluetă de invidiat. Invitată în podcastul lui Mihai Morar, vedeta avea să povestească despre un episod nedorit, iar fanii au flat cum Andreea Marin a căzut pe stradă:

„S-a întâmplat ceva cu mine, într-adevăr. Acum un an. În timpul muncii, am căzut pe stradă. Pur și simplu, în timpul filmărilor. A venit salvarea rapid, colegul cu care filmam s-a alertat, am fost dusă rapid la spital, iar acolo medicii m-au pus pe picioare.”, povestește vedeta în podcastul lui Mihai Morar.

„Astfel de episoade, cu perfuzii, am avut din plin”

În același interviu, Andreea Marin avea să recunoască, de altfel, că au mai existat astfel de momente, ca urmare a efortului extrem depus în timpul filmărilor pentru producțiile TV din care făcea parte, dar mai ales în perioada în care avea emisiuni Live:

„Astfel de episoade, cu perfuzii, am avut din plin în anii în care, de exemplu, făceam televiziune și în care munceam de luni până duminică, zile și nopți. Era o presiune a directului, nu exista să nu-ți iasă ceva, nu puteai să repari. Era în direct, se vedea. Nu exista să schimbi ceva, să repari săptămâna viitoare. Nu, totul trebuia să fie perfect. Medicii m-au pus pe picioare în momentul acela, după care m-am întors pentru că am observat că nu respir bine.”, a mai dezvăluit vedeta.

Andreea Marin se laudă cu o siluetă de invidiat la vârsta ei

Deși a fost o perioadă în care s-a luptat cu kilogramele în plus, Andreea Marin a avut întotdeauna grijă să-și mențină silueta, recunoscând că inclusivi medicii au lăudat-o pentru modul în care arată și acum, la cei 49 de ani pe care îi are.

În ceea ce privește lupta cu kilogramele, vedeta avea să recunoască în același interviu faptul că „M-am apucat de dietă, am slăbit cinci kilograme în prima lună, iar apoi, într-un an, am dat jos alte 15 kilograme. Am greutatea din liceu”.