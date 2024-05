Andreea Marin, superbă într-o rochie îndrăzneață. Detaliul care i-a fermecat pe fani, și-au scos telefoanele ca să o filmeze

Andreea Marin a prezentat recent gala „Nu există nu se poate”, la Palatul Parlamentului. Pentru această ocazie, vedeta a purtat o rochie îndrăzneață, care i-a fermecat pe toți cei prezenți în sală. Pe rețelele de socializare, Andreea Marin a publicat mai multe poze de la eveniment, iar fanii au fost în extaz!

Andreea Marin a fost invitată să prezinte gala „Nu există nu se poate”, unde vedetele din România au primit trofee pentru performanță în anumite domenii: muzică, medicină sau sport de performanță. Cum era de așteptat, Fosta Zână a strălucit și a fost apreciată de toată lumea pentru ținuta pe care a ales-o.

Vedeta a strălucit într-o rochie rochie roșie, crăpată pe picior, creată de designerul român Eli Lăslean. Ținuta i-a venit perfect și i-a scos în evidență atuurile fizice. Floarea imensă de pe rochie a fost detaliul care i-a impresionat pe toți cei prezenți în sală. În ultima perioadă, Andreea Marin a slăbit mult și pare că a revenit la kilogramele pe care le avea în tinerețe. Din acest motiv, ea își permite acum să poarte rochii mulate și decupate. Ca și styling, Andreea Marin a ales să-și lase părul desfăcut, iar machiajul a fost unul simplu.

Fosta prezentatoare a emisiunii „Surprize, surprize!” a dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele în plus. Și-a schimbat total stilul de viață, iar acum se declară mulțumită de cum arată. Ea a reușit să slăbească peste 15 kilograme. Vedeta a precizat că mănâncă doar un singur preparat la o masă și evită să doarmă imediat după ce ia prânzul.

„Am început cu analizele, am văzut ce nu e bine, apoi le-am repetat în timp. Am început să țin o dietă corectă, am început să colaborez cu specialiști care au grijă de corpul meu, de tenul meu, căci și el suferă modificări la această vârstă. Fac mișcare, așa cum se cuvine, nu în exces, nu exagerat. Mănânc de toate, atenție, de toate. Nu există ceva care îmi este refuzat. Dacă merg la ziua prietenei mele, iau o prăjiturică, nu mă feresc de tot de zahăr, dar mă feresc în general. Gătesc mult sănătos. Nu mai pot să mănânc mult pentru că mi-am educat corpul și, practic, eu mănânc un singur fel la masă. Atunci nu mai există acea senzație de disconfort, necesitatea de a te întinde după masă, am energie, mă simt bine, mă trezeam obosită”, declara Andreea Marin.