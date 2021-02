Ce a făcut Andreea Mantea înainte să devină celebră. Din ce făcea bani la 15 ani, a recunoscut tot

Puțini știu ce a făcut Andreea Mantea înainte să devină celebră și din ce reușea să facă bani la numai 15 ani. Vedeta de televiziune își amintește și acum cu zâmbetul pe buze.

Andreea Mantea provine dintr-o familie modestă din București. Înainte să împlinească vârsta majoratului ea a simțit că este cazul să câștige un ban. Astfel, la numai 15 ani aceasta s-a angajat ca picoliță într-un restaurant din Capitală, cu toate că atunci picase proba la care a fusese supusă la interviul cu patroana localului și nici nu avea experiență în domeniu.

“Pe la la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu. Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: «Da». Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o. Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi. Sigur că toți banii pe care îi câștigam, îi dădeam pe tot felul de prostii, care la vremea aia mi se păreau extrem de importante: pantofi, genți, rochițe etc”, a spus Andreea Mantea într-un interviu mai vechiacordat Revistei Formula As.