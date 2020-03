Andreea Mantea, decizie fără precedent. Ce se întâmplă acum cu fiul ei, în Turcia

Andreea Mantea s-a văzut nevoită să ia o decizie drastică, în contextul crizei sanitare în care ne aflăm. Ce se întâmplă acum cu fiul ei care s-a mutat în Turcia din cauza filmărilor mamei sale de la Puterea Dragostei?

Andreea Mantea, decizie fără precedent în ceea ce-l privește pe David

Aflată în Turcia, Andreea Mantea a trebuit să ia o decizie singură pentru binele său și al fiului ei. Aceasta prezintă deja de luni bune cunoscuta emisiune Puterea Dragostei, iar pentru acest lucru a trebuit să se mute cu traiul acolo pe durata filmărilor. Aceasta revine constant în țară atunci când are pauză, dar a trebuit totuși să-l înscrie pe micuțul ei la grădiniță acolo, pentru a nu pierde anul.

Din cauza crizei sanitare în care ne aflăm, Andreea a decis că cel mai bine ar fi ca ea și David să se autoizoleze în apartamentul în care locuiesc departe de meleaguri. Un lucru bun pentru psihicul moderatoarei, care îl are exclusiv în vizor pe fiul său și are doar ea grijă de el, este faptul că în Turcia panica este la un nivel mai mic decât în țară. Atmosfera nu este atât de încărcată, iar obiceiurile turcilor nu s-au schimbat drastic.

„Nu acesta este comportamentul de consum al oamenilor de aici”

„Atmosfera în Turcia este destul de ok, lumea nu este foarte panicată, poate și datorită faptului că încă nu sunt foarte multe cazuri confirmate, până la acest moment când acord acest interviu. Aseară, am ieșit să cumpăr ceva și era un mic haos creat, în câteva supermarketuri. Am văzut că era coadă, multe mașini, făceau multe cumpărături, lucruri care m-au speriat puțin, deoarece nu acesta este comportamentul de consum al oamenilor de aici. Am urmărit și canelele de știri, de aici, din Turcia. Atât cât am putut să înțeleg, cei avizați îi sfătuiau pe toți să nu intre în panică și să urmeze sfaturile medicilor. Deja au început să se închidă multe școli”

