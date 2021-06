Andreea Esca a făcut dezvăluirea la care nu se aștepta nimeni! Chiar dacă vedeta apare îmbrăcată în diferite piese elegante, se pare că poartă cu totul altceva în momentul în care apare la pupitrul știrilor de la Pro TV. Nimeni nu se aștepta ca ea să ascundă un mare secret.

Andreea Esca are un stil vestimentar bine pus la punct, aceasta fiind recunoscută pentru piesele rafinate pe care le afișează ori de câte ori prezintă știrile sau participă la evenimentele monden. Chiar dacă în partea de sus a corpului aceasta arată ca și cum ar fi fost scoasă din cutie, se pare că povestea stilistică se schimbă în momentul în care camerele nu o surprind și sub pupitru.

În cazul în care toată lumea credea că Andreea Esca poartă fuste creponate, pantaloni la dungă și este încălțată cu pantofi ce au tocuri amețitoare, se pare că se întâmplă exact opusul! Recent, vedeta de la Pro TV a fost fotografiată pregătindu-se să intre în direct, așa că nu mică le-a fost mirarea fanilor în momentul în care au văzut că ea era elegantă doar în partea de sus, purtând pantofi sport și pantaloni confortabili în partea de jos a corpului.

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute vedete din țară, bucurându-se de o carieră lungă în televiziune. Chiar dacă aceasta prezintă știrile de la Pro TV de foarte mult timp și este apreciată, demonstrând că are un talent incredibil pentru ceea ce face, tatăl său nu a vrut, inițial, să o lase să își urmeze visul de a lucra ca jurnalist. Spre dezamăgirea familiei ce își dorea să ajungă la ASE, vedeta și-a făcut singură loc prin viață pentru a ajunge cât se poate de sus în domeniu.

”Am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE» Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat.

Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o.”, a dezvăluit tatăl Andreei Esca.