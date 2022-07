Alexia și Mario Fresh au gesturi din ce în ce mai provocatoare în public. Fiica Andreei Esca a șocat fanii: „Cam obraznic” FOTO

Alexia și Mario Fresh au gesturi din ce în ce mai provocatoare în public! Absolventă recent a studiilor la University for the Creative Arts din Anglia, Alexia Eram a intrat într-o binemeritată vacanță. Așa se face că, recent, Alexia Eram și Mario Fresh au luat cu asalt cluburi. Recent, cei doi au postat câteva imagini de la petrecerile la care au participat. Ceea ce a atras atenția fanilor a fost, însă, o poză în care Alexia și Mario Fresh au gesturi din ce în ce mai provocatoare în public. Imaginile cu fiica Andreei Esca a șocat fanii, unii declarând „Cam obraznic!”, în comentariile la poza cu pricina.

La începutul lunii iulie, celebra prezentatoare Andreea Esca participa la festivitatea de absolvire a fiicei sale, Alexia Eram. Pe 8 iulie Alexia termina studiile universitare din Anglia, de la prestigioasa instituție, „University for the Creative Arts”. Ulterior, mama acesteia scria un text emoționant pe rețelele de socializare:

La festivitate, conform celor de la Ego.ro, Mario Fresh nu a putut participa, dar a scris un mesaj iubitei sale, în care scria „Mândru rău de tot! Bravo Cap” .

După revenirea în țară, Alexia și Mario Fresh au intrat într-o relaxantă vacanță, mergând la diferite petreceri, în Capitală și pe litoral. Cei doi au postat și fotografii, mai ales pe conurile de Instagram.

Dar, cele mai recente imagini au surprins faptul că Alexia și Mario au gesturi din ce în ce mai provocatoare în public.

Poza cu pricina a devenit virală pe Instagram, iar internauții nu au așteptat mult să și comenteze pe marginea celor văzute. Printre zecile de comentarii, parte din fani au comentat dur la adresa celor doi.

Unii dintre ei fiind nemulțumiți de cele văzute, au scris „Cam obraznic” . Alexia și Mario Fresh nu au dat curs criticilor. Cât despre relația lor, Mario Fresh vorbea într-un interviu acordat Ego.ro, despre cum i-a cunoscut părinții și care a fost reacția sa și a acestora:

„Emoționat, îți dai seama. Mai emoționat eram când am făcut cunoștință cu tatăl, să fiu sincer. Am trecut repede peste pasul acesta pentru că am fost primit cu căldură.

Eu am mers la Iași într-un weekend, dar deja mai vorbisem cu ei pe video. El îi mai cunoștea (n.r pe părinții ei) de la diverse evenimente. Dar ca fiind iubitul meu s-a prezentat în vara în care ne-am cunoscut.”, a povestit pentru Ego.ro, Mario Fresh.