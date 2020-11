Andreea Esca, bătută. Vedeta a povestit prin ce a trecut: ”M-au dat afară, m-au lăsat pe preş”

Andreea Esca (48 de ani) a povestit cum erau în general Sărbătorile de Iarnă în casa ei, în copilărie, dar a pus accent pe unul dintre ani, ce va rămâne mereu în memoria sa. Știrista de la PRO TV nu a ratat niciun detaliu și a mărturisit că a fost bătută de părinți și chiar dacă afară din casă în urma unei năzbâtii.

Deși atunci nu a fost deloc plăcut, anii au trecut, iar Andreea Esca a vorbit astăzi cu lejeritate despre una dintre amintirile care au făcut-o mare. Știrista și-a amintit cu bucurie de momentele Sărbătorilor de Iarnă, mai ales atunci când aștepta cu sufletul la gură să primească păpuși, dar și cu umor despre cum a fost bătută de părinții săi și dată afată din casă, în urma unei năzbâtii.

„Eu l-am văzut când Moş Crăciun mi-a lăsat cadourile şi a zburat pe geam. Pe una dintre camere nu o foloseam aproape niciodată, o numeam camera a patra. Şi acolo venea Moşu’ şi lăsa cadourile. Am intrat o dată acolo şi l-am văzut şi a zburat pe geam. Mereu îmi aducea o păpuşă. Bunica mea se ocupa de ceea ce însemnau cozonacii şi mâncărurile de Crăciun. Acum, Alexia e pasionată de tot ce ţine de bucătărie. E pasionată de turtă dulce.

Nu am un Crăciun preferat. Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa acestei blocului fetiţe şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, povestea Andreea Esca în urmă cu ceva timp.