Andreea Esca a suferit din dragoste. Prezentatoarea PRO TV a spus tot: „Visul frumos s-a terminat!”

Andreea Esca a împărtășit din experiențele sale amoroase cu toate doamnele și domnișoarele curioase de poveștile de iubire dinainte de a-l întâlni pe cel care i-a dăruit doi copii. Prezentatoarea de știri a mărturisit totul, cu detalii, despre episoadele primelor despărțiri care au durut cel mai tare.

Andreea Esca, despre cum a suferit din dragoste

Cea mai longevivă știristă din România și-a amintit cu plăcere de vremurile când era pe băncile școlii. Cu ocazia începerii noului an școlar, Andreea Esca a povestit în detaliu experiențele sale de când era elevă. Emblema Pro TV a publicat un text în care a vorbit exclusiv despre perioada aceea frumoasă și fără griji, pe alistmagazine.ro.

„În aceeași perioadă îmi plăceau desigur băieții din clasele mai mari, mai ales că eu am făcut școala generală într-un liceu, un liceu sportiv, și îndeosebi îmi plăceau băieții care ieșeau în evidență. Clasic. Toate fetele stăteam cocoțate pe geam să-l admiram pe Răducioiu, de exemplu, care era deja o tânără vedetă fotbalistică, și pe prietenul lui, și ne împărțeam în două tabere, care cu care, în timp ce ei habar nu aveau că existăm”

De asemenea, și-a amintit despre o poveste din gimnaziu în care un coleg o suna doar pentru a-i pune melodie “I just called to say I love you” de la Stevie Wonder. Totul bine și frumos până când nota de plată la telefon le-a adus șocul cel mare părinților. „Aceștia i-au sunat pe ai mei, și “visul frumos s-a terminat”. Însă, pentru mine, rămâne una dintre cele mai sincere declarații de dragoste primite”

„Offf, părinții ăștia, „cum ți-i crești, așa îi ai”

Ultima pățanie în sfera iubirii povestită de Esca a fost una care s-a lăsat cu panică.