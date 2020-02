Andreea Esca a dezvăluit secretul despre fiica ei. ”Mă întreabă mereu lumea! Asta e!”

Orice părinte își dorește copilul său tot ce este mai bun, fie că vorbim de educația acestuia, sau fie că vorbim de lucrurile necesare zi de zi, sau de sănătatea acestora. Nu fac excepție nici vedetele autohtone. Printre acestea se numără și Andreea Esca și fiica ei Alexia Eram.

Când vine vorba de Andreea Esca și relația cu Alexia, fiica ei, toată lumea are numai cuvinte de laudă la adresa lor. Alexia Eram impresionează de fel cu ținutele sale atunci când pășește la un eveniment fie monden, fie caritabil, dar și prin frumusețea ei. De altfel, tânăra, pasionată de modă, face adesea combinații vestimentare care atrag toate privirile celor din jur, adoptând de multe ori ținute mulate și colorate.

Nu de puține ori, mama Alexiei, a fost întrebată de unde a moștenit frumusețea, dar și inteligența pe care aceasta o are. De curând, pe Instagram, Andreea Esca a făcut o ”mărturisire” cu privire la unul din aspectele fizice ale fiicei sale, și anume de unde a moștenit Alexia frumusețea ochilor.

”De unde are @alexiaeram ochii verzi?” Asta mă întreabă multă lume. Iată! De la mama mea! ”, scria pe Instagram Andreea Esca.

Vedeta Știrilor Pro TV a recunoscut că Alexia moștenește frumoșii ochi verzi de la bunica ei, mama Andreei. Relația dintre cele două, conform celor declarate de Alexia, este una cât se poate de normală. Într-un interviu acordat celor de la Pro TV, Alexia vorbește despre aceste lucruri cu sinceritate.

”Avem o relație normală între o mamă și o fiică și de prietenie, ne spunem tot… Nu s-a băgat (n.r. în relațiile ei), mi-a dat sfaturi, dar trebuie să învăț din propriile greșeli!. Să muncesc tot timpul pentru ceea ce am pentru că nimic nu vine fără să faci nimic, să fiu curajoasă, iubitoare și respectuoasă. Am avut restricții cât este nevoie, nu e bine să ai așa, un copil prea liber, dar nici prea „strâns”, am avut niște restricții fix cât era nevoie.”, povestea Alexia.