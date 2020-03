Andreea Berecleanu, reacție furibundă la adresa teledonului: „Ceri unui popor care nu are de unde”

Andreea Berecleanu și-a postat gândurile privind situația dramatică în care ne aflăm, pe Facebook. Știrista aduce în discuție cerința binevoitorilor de a aduna bani de la ”un popor care nu are de unde și care s-a sacrificat destul”. Jurnalista înțelege ”facerea de bine”, dar cea făcută în tăcere, făcând referire, ulterior, la teledonul ”Mereu Împreună”.

Andreea Berecleanu, reacție furibundă la adresa teledonului

Antena Group și Fundația Mereu Aproape au organizat un teledon, strângere de fonduri difuzată pe sticlă, cu scopul de a strânge bani pentru utilarea secțiilor ATI cu echipamente și aparatură medicală. Emisiunea este difuzată pe cinci canale TV simultan: Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV și Antena 3. Gazdele sunt Alessandra Stoicesu, Dan Negru, Mihai Morar și Mihai Gâdea, care comunică prin ecrane cu vedetele ce donează sau au un cuvânt de spus despre situația în care ne aflăm.

Subiectul a fost atins de Andreea Berecleanu, care a renunțat la Antena 1 recent, pe contul ei de Facebook. Știrista notează că situația este dramatică peste tot, însă nicăieri în lume nu s-a făcut un teledon. Cu mențiunea că ”nimeni nu îți bagă mâna în buzunar”, jurnalista susține că e sfâșietor să ceri de la un popor care nu are de unde și care s-a sacrificat destul.



Berecleanu este de părere că e de înțeles ca firmele sau persoanele care au putere financiară să doneze, dar în tăcere. Întrebându-se de ce trebuie expunere pentru o asemenea acțiune, știrista și-a prezentat speranța ca tot ajutorul să fie real, marcând acest cuvânt, pentru cei care au nevoie.

„Sper ca tot ajutorul să fie REAL”

„Sigur ca nu iti baga nimeni cu forta mana in buzunar, dar acum e sfasietor sa ceri de la un popor care NU ARE DE UNDE! Un popor care S-A SACRIFICAT DESTUL! De peste 80 de ani! S-au sacrificat parintii si bunicii nostri, acum se sacrifica aceste generatii. E de inteles ca firmele sa doneze, dar IN TACERE! Sau persoanele care au putere financiara. Avem prieteni care au facut deja asta, avem oameni din familie care au stiut drumul atunci cand au avut de facut o donatie!

De ce trebuie expunere pentru asa ceva? Sper ca tot ajutorul sa fie REAL pentru cei care au nevoie si sper ca medicii aflati in prima linie sa-l primeasca! Vreau sa stiti un singur lucru”, este o parte din mesajul postat de Andreea Berecleanu pe Facebook.