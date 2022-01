Andreea Berecleanu, prima declarație despre o posibilă căsătorie a fiicei sale. Eva abia are 21 de ani EXCLUSIV

Andreea Berecleanu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV, pleca în urmă cu 2 ani de la cârma Observatorului Antenei 1, postul la care s-a consacrat, pentru a prezenta Jurnalul de la Prima TV. Vedeta spune că nu a regretat nicio clipă alegerea făcută și că-i este foarte bine din punct de vedere profesional. Cât despre cei doi copii pe care-i are din căsnicia cu Andrei Zaharescu, aceasta a mărturisit că niciunul nu-i calcă pe urme.

Ce spune Andreea Berecleanu despre o posibilă căsătorie a fiicei sale

• Ce ne poți spune după aprope 2 ani petrecuți la Prima TV?

E foarte bine, este o echipă tânără care are și seniori, oameni cu care m–am mai interesectat în alte structuri redacționale și cu care mă știu de foarte mulți ani. Am întâlnit oameni cu care nu mă mai văzusem de 30 de ani, oameni care au făcut televiziune în tot timpul ăsta și a fost foarte plăcut. În același timp, e și suflul tânăr adus de oameni foarte proaspeți, de 20 și ceva de ani, cu care sunt în redacție. Îmi aduc aminte de noi, așa cum eram la începuturi. După un an de știri la Prima TV, rezultatele sunt foarte bune, având în vedere cum am pornit. A fost un riviriment al postului după schimbarea patronatului și sunt niște rezultate senzaționale. Practic ai ajuns în top la posturile comerciale, ai depășit toate posturile de nișă, consacrate de 10 ani. Nu e puțin lucru, iar atmosfera e foarte plăcută și e esențial.

• Ai avut vreodată vreun regret când ai plecat de la Antena 1?

Omul sfințește locul în orice domeniu, iar telespectatorii simt asta. Cei care sunt obișnuiți cu imaginea de atâția ani, îți și scriu lucrul ăsta. Sunt colegi care-mi spun ‘Am crescut cu cei de la televizor’. Atunci când auzi, îți dai seama că au trecut atâția ani și e normal. În general, nu am regrete, fac în așa fel alegerile încât să nu am. Evident că exista o zonă de risc, dar alegerile mele sunt asumate întotdeuna.

• Ce-ți dorești pentru acest an care tocmai a început?

Să fiu sănătoasă, să nu am pe parcurs incidente neplăcute, copiii să fie bine cu școlile, Constantin să fie happy cu meseria lui, noi să fim bine. Nu am planuri mari, sunt obișnuită ca-n fiecare zi să fac câte ceva.

• Cum decurge o zi din viața ta?

E destul de dinamică. Am și întâlniri cu clienții pe partea de comunicare, pe care-i am de la firmă, iar după amiază, de la ora 15.00 până la 19.00, când mi se termină jurnalul, sunt la redacție. Seara sunt în familie. Dar cam la 9 – 10 dimineața sunt deja în priză.

• Copiii au crescut, sunt mari, mai simt lipsa mamei lor de acasă?

Să știi că ei sunt foarte atașați de noi, se descurcă foarte bine. Au parte și de libertatea lor, dar le face plăcere să stea cu noi, să vorbim, să discutăm, să dezbatem, să mâncăm împreună. Eva are 21 de ani, iar Petru are 16 și stă cu noi… Și Eva stă cu noi când nu e în Anglia.

Ce face fiica sa la Londra

• Cum se descurcă Eva în Anglia?

Acum se întoarce din nou la facultate în Anglia, ea e la design, e foarte fericită cu alegerea făcută. Asta a vrut, pe partea de artă, nu fashion, pe partea de artă – artă, visual design. Oricât de talentați ar fi, copiii nu știu încotro să se îndrepte în clasa a XII-a. Ea, pentru că a făcut ultimii ani de liceu la Londra, a fost la artă, a știut deja de acum 4 ani ce va urma, drumul a fost corect.

• V-ați sfătuit pe marginea acestei alegeri?

Am discutat înainte. A dat un examen vocațional și a avut cinci direcții de artă, ceea ce era un rezultat foarte imporant, care ne-a făcut pe noi ca părinți să înțelegem că era foarte dotată. Și atunci am fost sfătuiți să mergem spre un liceu de artă, pentru că școala britanică la care era făcea în limitele normale artă, dar nu exclusiv. A vrut la un moment dat artă sau dramă, a mers cu ele în paralel, iar când a trebuit să aleagă pentru facultate, a ales arta. Drama însemna nu doar interpretare, ci și toată partea de scenografie, regie, dar a ales direcția cealaltă. Am avut discuții, ne sfătuim. O influență e clar că există, are nevoie de sfaturi, are încredere în ele.

• Se gândește să se căsătorească?

Exclus. Nu are timp.

• Băiatul în ce direcție dorește să meargă?

El probabil pe zona de bussiness, dar încă e devreme. Sigur nu în televiziune sau medicină. Măcar direcția o știm, probabil că în zona de ASE. El deocamdată vrea să rămână în țară, dar vedem, ei se mai schimbă la vârsta asta.

Ce relație are Andreea Berecleanu cu cei doi copii

• De ce aspect ați ținut cont în educația lor?

În permanență am avut gijă de anturaje. Fiind în contact permanent cu ei, chiar și când Eva e plecată la Londra, atât timp cât poți să să nu fii supra invaziv, dar cât să ai o legătură constantă. Dar ei sunt foarte vorbăreți, povestesc foarte mult ce trăiesc, din viața lor și din afara școlii.

• Cum se înțeleg copiii între ei?

Între Eva și Petru e o diferență de 4 ani, acum însă parcă diferența aceasta începe să se micșoreze. Ea îl acceptă pe el în anturajul ei și nici ea nu se plictisește în anturajul lui. În plus, aproape zilnic își vizitează bunica și străbunica. Eva îi gătește, el spală vasele. Joacă Activity și Dixit, se uită la filme, se întâlnesc cu prietenii lor apropiati si petrec timp împreună.

• Care este ultima vacanță în care ați fost doar cu soțul dvs (n.r. medicul Constantin Stan)?

Am fost recent o săptămână în Franța, la Paris, doar noi doi. Am făcut revelionul acolo, avem prieteni foarte buni. Crăciunul l-am făcut cu ai noștri, apoi am plecat și ne-am întors acum în week-end. Mergem destul de des. De când cu pandemia, mai greu. Încercăm să evităm să plecăm foarte des din cauza aeroporturilor, dar dacă avem treabă, mergem.