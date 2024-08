Andreea Bănică s-a filmat în intimitatea casei. Ce imagini a postat pe internet artista

Una din îndrăgitele artiste ale momentului, Andreea Bănică, a reușit de fiecare dată să-și surprindă fanii, mai ales pe rețelele de socializare. Într-una din postările recente, fanii au putut vedea cum Andreea Bănică s-a filmat în intimitatea casei, iar imaginile postate pe internet de artistă au făcut furori.

Deși nu duce lipsă de apariții publice, la diferite evenimente, Andreea Bănică nu se plictisește când vine vorba de intimitate. Nu este pentru prima dată când, la cei 46 de ani pe care îi are, i-a fermecat pe toți cu aparițiile sale incendiare pe social-media.

Se pare că, recent, vedeta a decis să-și surprindă din nou fanii, aceștia admirând-o și reacționând pe măsură. Pe contul de Instagram, fanii au putut vedea cum Andreea Bănică s-a filmat în intimitatea casei, iar imaginile postate pe internet de artistă au făcut furori.

Deși imaginile sunt surprinzătoare, și să recunoaștem, chiar incendiare, vedeta a demonstrat că arată în continuare bine, pentru vârsta pe care o are. Fanii au putut să o vadă pe vedetă, pornind de la un costum de baie clasic, negru, la cel puțin două rochii de plajă.

De fapt, videoclipul era un fel de motiv de a-și provoca urmăritorii să-i spună ce rochie să aleagă pentru o eventuală vacanță.

Cum era de așteptat, reacțiile au început să curgă, majoritatea fiind laudative la adresa artistei, iar clipul era însoțit și de un sfat pentru mai tinerele sale fane: „Iată un mod simplu de a purta la mare un cardigan și o eșarfă !”

Toată lumea știe cum a început cariera muzicală a Andreei Bănică, alărui de colega sa de la trupă, Cristina Rus, între anii 2001 și 2005. Dar, deși apăruseră câteva zvonuri cu privire la o eventuală revenire în fața publicului a trupei Blondy, Andreea Bănică ne declara în exclusivitte care sunt planurile:

„Nu s-a pus niciodată problema să revină cineva, undeva. Nu a fost vreodată vreo discuție. Nu știu ce să zic, nu m-am gândit la treaba asta, nu am în plan așa ceva, sunt și așa destul de ocupată. Nu am un răspuns, nu m-am gândit, nu am vorbit”.