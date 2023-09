Revine trupa Blondy, după 18 ani? Andreea Bănică face primele declarații. Ce spune impresarul Radu Groza EXCLUSIV

Este moda revenirii trupelor dance, de succes, de la începutul anilor 2000. După A.S.I.A., Andre, L.A. și AXXA, vom asista și la o întoarcere, în showbiz, a fetelor de la Bondy, respectiv Andreea Bănică și Cristina Rus?

În exclusivitate pentru Playtech Știri, solista Andreea Bănică face primele declarații.

În timp ce impresarul Radu Groza ar fi încântat să colaboreze din nou cu Blondy, după succesul incredibil, de la începutul anilor 2000, solista Andreea Bănică a dorit să facă unele precizări, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

”Nu s-a pus niciodată problema să revină cineva, undeva. Nu a fost vreodată vreo discuție. Nu știu ce să zic, nu m-am gândit la treaba asta, nu am în plan așa ceva, sunt și așa destul de ocupată. Nu am un răspuns, nu m-am gândit, nu am vorbit”.