Andreea Bănică s-a certat iar cu fanii care o acuză că și-a pus silicoane. ”Nu am. Mi-a fost frică”

Andreea Bănică face ce face și iar intră în discuții interminabile cu fanii. Cei care o urmăresc o acuză că și-a pus silicoane și că nu vrea să recunoască. Cum își ia apărarea de data asta și ce le-a explicat acestora?

Andreea Bănică a susținut în repetate rânduri faptul că este naturală. Cu toate astea, schimbările vizibile de care a avut parte de-a lungul timpului, în special după cea de-a doua sarcină, i-au făcut pe cei mai mulți să nu o creadă. Din păcate, blondina are discuții dese și lungi cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare din cauza aspectului fizic. Acum, fanii săi o acuză din nou că are silicoane și că nu vrea să recunoască. Artista nu a mai suportat, așa că a răbufnit după ultimele comentarii primite. Deși nu este împotriva operațiilor estetice, aceasta a susținut că nu și-a făcut niciuna până acum, pentru că nu a fost cazul. Cu toate astea, dacă ar fi nevoie, ar interveni estetic.

„Nu cred! Deci, nu cred. Ridicare aș fi vrut să îmi fac, repet, mi-a fost frică! Știți ce nu înțeleg eu? Ce vă face să credeți că am silicoane, ridicare, etc? Se vede clar că nu sunt niște sâni perfecți. Nu puteți înțelege că o femeie poate avea sâni frumoși și după naștere? Eu chiar mă gândesc de ceva timp la viitor și la faptul că voi avea nevoie de susținere, deși îmi este frică… maxim! Te rog, lămurește-le tu, Lucian!” Andreea Bălan

„De ce, dacă cineva arată bine, trebuie să te gândești imediat că s-a operat? N-am silicoane în sâni, n-am în fese, nu mi-am operat nasul. Mi-am scos doar alunița de pe față, acum un an. Am făcut-o destul de târziu, pentru că mă lega sufletește de mama mea. Mama mea a avut o asemenea aluniță, dar nu era colorată. A mea se tot mărea și am preferat s-o scot, ca să nu ajungem la complicații”

Andreea Bănică