Suma imensă cheltuită de Andreea Bănică pe o petrecere ogranizată în plină pandemie. Care a fost ocazia

Sofia, fetița Andreei Bănică, a împlinit zilele acestea 11 ani. Pentru a-i oferi o petrecere de neuitat, artista nu a ținut cont de factorul bani, cu atât mai mult cu cât, din cauza pandemiei, micuța nu i-a putut avea alături nici pe prietenii cei mai apropiați. Vedeta a publicat o serie de imagini de la petrecere și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Andreea Bănică se numără printre artiștii care îți petrec aceste zile în familie, fiind nevoită să își suspende concertele din cauza pandemiei. Dar, se pare că mămica nu duce lipsă de activități, ci, mai degrabă, folosește acest timp pentru avea grijă de ea și de cei dragi.

„Am avut timp să mă odihnesc, să citesc, să am grijă de mine, dar cel mai mult am petrecut mai mult timp cu copiii mei. Ne-am apropiat și mai mult în această perioadă, nu ne despărțim deloc. Am gătit în aceste două luni cât nu am făcut-o în doi ani. Sunt extrem de fericită, mie mi-a priit această perioadă“, a povestit blondina.