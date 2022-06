Andreea Bănică, în lacrimi în fața lui Denise Rifai. Momentul în care a izbucnit în plâns

De peste 20 de ani, Andreea Bănică este în lumina reflectoarelor și ne-am obișnuit să o vedem mereu cu zâmbetul pe buze. Sunt rare ocaziile în care își arată vulnerabilitățile. Artista afișează întodeauna o imagine impecabilă, aranjată din cap până în picioare, semn că știe să se respecte. Cu toate acestea, unele subiecte o emoționează teribil. De ce a plâns vedeta în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”?

Andreea Bănică își controaleză foarte bine emoțiile atunci când apare la TV sau dă interviuri, dar unele subiecte îi trezesc amintiri dureroase. În astfel de momente nu își mai poate controla lacrimile. Află cine a făcut-o să plângă la Kanal D.

Blondina și-a deschis sufletul în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a fost mai sinceră ca niciodată. Deși mai tot timpul este pozitivă și emană fericire, de această dată, Andreea Bănică nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. A izbucnit în lacrimi atunci când prezentatoarea TV a atins un subiect delicat.

Familia este punctul sensibil al cântăreței din Eforie Sud. I se emoționează vocea de fiecare dată când vorbește despre persoanele dragi din viața sa. A recunoscut că nu a avut tot timpul o relație perfectă cu tatăl ei, Bănică povestind că a fost bătută în copilărie, dar acum regretă foarte mult că părintele său nu mai este în viață.

În tinerețe, legătura dintre Andreea și tatăl ei a fost una specială, motiv pentru care vedeta cu greu poate vorbi despre rolul pe care l-a avut în viața ei. Întrebată cât de mult și-a iubit părintele, Andreea Bănică a izbucnit în lacrimi la „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Artista a precizat că este un subiect foarte sensibil pentru ea și că îi este destul de dificil să își aleagă cuvintele.

Cântăreața a mărturisit că a ținut enorm la tatăl ei. Datorită lui este omul din prezent. Aceasta și-ar fi dorit foarte mult ca el să mai trăiască, pentru a se bucura de succesul pe care fata lui a reușit să îl obțină.

„Acum îl iubesc mai mult decât înainte. Enorm, enorm și îl regret enorm. E greu, îmi e greu să vorbesc despre subiectul ăsta. M-a făcut om și am ajuns om, chiar și cu bătăile mele din copilărie. Regret enorm că nu îl mai am și că nu mai e lângă mine, să aibă grijă de mine, să mă poarte peste tot, să mă arate peste tot. Să arate cât de talentată e fata lui. Exact asta spunea: „Copilul meu este cel mai talentat și merită atât de multe lucruri”. În același timp, când eram pe scenă și aveam acea emoție și rușine, era acolo, în fața scenei, pe scaun și îmi spunea: „să vezi tu ce pățești”.

Aveam emoții mari și nu mai știam să mă controlez, el lucra foarte mult cu mine la acest lucru, la acest aspect. Am avut ani de zile în care l-am urât, îmi doream să nu îl mai am, să nu mai fie lângă mine, să mă lase și să plece. Să plece din viața mamei mele și a surorii mele, deși sora mea se măritase. Sora mea nu a simțit toate aceste lucruri pentru că ea se măritase și nu a știut prin ce am trecut eu și cât de greu mi-a fost. Astăzi, dacă l-aș mai fi avut, aș fi știut să îi pup mâna și să îi mulțumesc”, a mărturisit Andreea Bănică.