Adevărul despre operațiile estetice ale Andreei Bănică. Artista s-a enervat

Andreea Bănică, una dintre cele mai apreciate vedete din România, a fost acuzată că a abuzat de operațiile estetice. Iată care este, de fapt, adevărul cântăreței. Nu de puține ori, internauții au suspectat-o pe blondină că ar avea intervenții chirurgicale numeroase. Artista a făcut lumină în acest caz și a dat toate explicațiile necesare, pentru a le închide gura răutăcioșilor.

Artista din Eforie Sud și-a făcut debutul în trupa Exotic, alături de Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, apoi a înființat trupa Blondy, având-o ca parteneră pe Cristina Rus. În 2008, Andreea Bănică s-a căsătorit cu Lucian Mitrea, care îi este și manager. Trecută de 40 de ani, solista ar fi trecut mai des pe la cabinetele medicilor esteticieni. Ce spune vedeta despre asta?

Vedeta are o intervenție estetică la nivelul feței. În 2018, și-a eliminat alunița nu pentru că era un complex, ci din considerente medicale. Potrivit blondinei, decizia nu a fost deloc ușoară, deoarece alunița îi aducea aminte de mama sa.

„Da, celebra mea aluniță, fără de care nu-mi imaginam cum o să fiu. Dar, iată că a sosit și acest moment, am scos-o! Pentru mine nu s-a schimbat nimic. Cu sau fără aluniță, sunt aceeași! Nu mi-a fost ușor să iau această decizie și m-am consultat cu cei dragi din jurul mei, dar și cu specialiști în domeniu, desigur. (…) Am decis să fac acest lucru din considerente medicale, pentru mine, indiferent de câte comentarii am primit, alunița nu a fost un complex.

Mi-am scos doar alunița de pe față, acum un an. Am făcut-o destul de târziu, pentru că mă lega sufletește de mama mea. Mama mea a avut o asemenea aluniță, dar nu era colorată. A mea se tot mărea și am preferat s-o scot, ca să nu ajungem la complicații. De ce, dacă cineva arată bine, trebuie să te gândești imediat că s-a operat?”, a transmis atunci Andreea Bănică.