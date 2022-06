Câți bani cheltuiește Andreea Bănică la o sesiune de shopping. Reacția emoționantă a vedetei

Câți bani cheltuiește Andreea Bănică la o sesiune de shopping. Artista a fost invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a făcut mai multe dezvăluiri. Printre dezvăluirile sale și numără bugetul ei pentru o sesiune de shopping. Se pare că artista este cumpătată când este la cumpărături, contrar așteptărilor unora.

Andreea Bănică, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a venit la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a vorbit, printre altele, despre ținutele sale din garderobă, despre banii pe care îi cheltuiește la o sesiune de shopping.

Dacă în adolescență se confrunta cu anumite lipsuri în ce privește hainele, în prezent, aceasta poartă ținute și accesorii de brand. Însă, deși mulți credeau că aceasta nu se uită la bani când e vorba de cumpărături, ei bine, artista a precizat că se gândește de două ori înainte de a face o investiție în materie de haine sau de accesorii scumpe.

Provin dintr-o familie modestă, mi-au dat cât au putut! Am avut o singură păpușă la viața mea, de care m-am bucurat enorm și atunci când vreau să cheltuiesc bani sau când îmi vine să dau mulți bani pe ceva mă gândesc de foarte multe ori înainte dacă merită și dacă am muncit destul pentru acel lucru și dacă eu îl merit”, a dezvăluit Andreea Bănică lui Denise Rifai, în platoul Kanal D.

Artista a precizat că are în garderobă piese de lux, pe care a ajuns să și le permită după ani de muncă.

„Am Piese vestimentare în garderobă și anume pantofi și genți, dar am început să mi le permit după o anumită vârstă, după ce mi-am dat seama că am muncit atât de mult în cât merit să îmi iau o poșetă Chanel, nu am zeci de genți, nu am zeci de pantofi, am, dar să nu exagerăm!

Nu am avut niciodată o ținută de 12.000 de euro pe mine, probabil că am completat cu niște bijuterii pe care le are mai orice femeie, persoană publică, artist că până la urmă de aceea am muncit, să ne permitem un inel cu diamante sau un colier”, a povestit Andreea Bănică la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.