Andreea Bănică se bucură de o carieră de succes în muzică, reușind să se reinventeze și să fie pe placul publicului indiferent de formulă. S-a lansat în showbiz cu trupa Exotic, alături de Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, a cântat apoi cu Cristian Rus în Blondy, iar decizia de a avea o carieră solo, luată în urmă cu mulți ani, s-a dovedit inspirată. Întotdeauna, vedeta l-a avut alături pe soțul ei, Lucian Mitrea, care i-a fost un real sprijin, fiindu-i și manager o lungă perioadă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a vorbit despre relația cu fostele colege, dar și despre serile rare în care iese cu partenerul de viață în oraș.

Andreea Bănică: “Noi chiar ne dorim să mai ieșim”

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează o echipă imbatabilă atât pe plan personal, cât și profesional. Cei doi au fost prezenți aseară la premiera de gală a filmului Godzilla x Kong: Un Nou Imperiu, care intră în cinematografe din 28 martie.

Se vede că au crescut copiii și vă permiteți să ieșiți la film împreună.

L-am lăsat pe cel mic cu cea mare și am putut să venim și noi la film. Mai greu, mai răruț, dar nu-i drăguț să știi. Vorba aceea nu se potrivește la noi, pentru că noi chiar ne dorim să mai ieșim, să mai plecăm.

Andreea Bănică, despre prima ieșire la film, în Eforie, cu Lucian Mitrea

Îți mai aduci aminte de prima ieșire cu Lucian la film? Presupun că era în perioada liceului.

Da, la Eforie era un cinema unde era nea Petrică și era și cu foarfeca, mai ziceam noi că atunci când mai sărea, mai tăia din film că dura prea mult. Iar ne-ai tăiat, nea Petrică? Rulau multe filme indiene atunci și eu plângeam mai mereu la filmele indiene și plângeam pe umărul lui Lucian. Lui tare îi mai plăcea că mă consola. Sunt amintiri foarte frumoase. Apoi aveam o prietenă care era de etnie rromă și vindea semințe. Și mama ei spunea: “Nu vii acasă, până nu vinzi toată punga! Și eu fiind prietena ei, stăteam cu ea să vindem semințe amândouă. Am amintiri frumoase! Acum mâncăm popcorn și bem suc.

Te vedem rar la evenimente cu soțul tău. Acum te-a lăsat doar pe tine în lumina reflectoarelor.

El toată viața a fost scump la vedere. I-a plăcut să stea în spate, nu îi place, nu e genul. Fuge, imediat se retrage. Nu îi place. Foarte rar îl mai prinde cineva să îi mai fure câte două vorbe, dar și atunci e încorsetat, zici că-l țin cu forța.

Andreea Bănică: “Am încercat să țin relațiile cu toată lumea”

Am văzut că dintre fostele colege, ai păstrat o prietenie strânsă cu Claudia Pătrășcanu. De la început ați avut această afinitate?

Nu neapărat, dar eu așa am fost tot timpul, am încercat să țin prietenia sau relațiile cu toată lumea, de-a lungul timpului. Chiar și cu foștii colegi de școală am încercat, dar nu prea merge decât cu 2-3 colege, deși, la un moment dat, am făcut o reuniune la TV, la care au venit toți, dar după aceea nu a mai venit nimeni.

Iar acum în ceea ce privește relația mea cu Claudia, noi suntem așa prietene de ani de zile, dar știi cum e că prietenul la nevoie se cunoaște. Nu neapărat că vorbim zilnic sau ne vedem zilnic. Și cu Cristina Rus am încercat așa, doar că nu prea, rar, o dată la an să zic așa ne auzim. Mi-ar fi plăcut să ne vedem mai des, să depănăm amintiri, să vorbim despre copii că astea sunt subiectele noastre la momentul acesta. Pe Julia nu am mai văzut-o, nu mai știu absolut nimic de ea. Ea nu prea a ținut legătura cu noi așa, nu prea a încercat.

