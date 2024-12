Andreea Bălan și Victor Cornea, despărțiți de Revelion: „Pe două continente diferite”

La scurt timp după ce s-au logodit, Andreea Bălan și Victor Cornea sunt nevoiți să petreacă Revelionul separat. Cei doi vor fi la distanță de câteva mii de kilometri în noaptea dintre ani, iar sportivul a trecut deja în noul an.

Separați de Revelion

Au trecut câteva săptămâni de când Victor Cornea a cerut-o de soție pe Andreea Bălan, însă cei doi îndrăgostiți nu vor petrece noaptea dintre ani împreună. Jucătorul de tenis se află, zilele acestea, la turneul de la Brisbane, din Australia, și a trecut deja în 2025, după cum a anunțat artista pe rețelele de socializare. Australia are un avans de câteva ore bune față de România, astfel că o parte dintre locuitorii acestei țări au sărbătorit deja Revelionul. La rândul ei, Andreea Bălan va avea concerte în noaptea dintre ani.

Artista a publicat câteva fotografii cu ea și Victor Cornea îmbrăcați în ținute festive și a scris în dreptul lor: „Dragilor, vă dorim un an nou minunat, plin de iubire, realizări, pace și mai ales sănătate. Noi suntem pregătiți de Revelion pe 2 continente diferite, Victor trecând în noul an chiar acum, iar eu aranjând ținutele pentru concertele de la noapte. 2024 a fost o binecuvântare pentru noi și trecem în noul an cu multă recunoștință. Viața se întâmpla pentru noi și merită să ne bucurăm în fiecare zi cu empatie și iubire”.

Cerere în căsătorie la înălțime

Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie de iubitul ei luna aceasta, după aproape doi ani de relație. Victor Cornea a pus la cale un moment inedit și a scos inelul în avion, în drum spre Laponia. Momentul a emoționat-o până la lacrimi pe artistă și a fost surprins de ceilalți pasageri, care au scos telefoanele să filmeze.