Andreea Bălan și Andreea Antonescu, apariții uimitoare la un eveniment monden. De ce s-au uitat toți invitații lung după ele

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, apariții de senzație la un eveniment monden

După șocul pe care l-au primit fanii trupei Andre, după reunirea formației, aceștia au trebuit să se obișnuiască și cu un nou stil vestimentar al fetelor. Acestea se pare că adoră să exploreze și să încerce lucruri cât mai noi, așa că se lasă pe mâna stiliștilor și adoptă cu totul și cu totul alte stiluri vestimentare. Cele două au dat ținutele extrem de sexy și senzuale pe ceva punk.

„Punk made us do it!!! @trupaandreoficial @elleromania Style: @anda_crapatureanu @adrianperjovschi #nothingisordinary #still_life_gallery #flatlay #tv_colors #stilllife #todays_simplicity #tv_living #cupsinframe #onmytable #tablesituation #seekthesimplicity #loves_vscolifestyle #lifeandthyme #liveforthemoment #handsinframe #storyofmytable #flatlays #onthetableproject #ig_motherhood #stilllifegallery #tv_stilllife #mytablesituation #vscofashionfood #focalmarked”, a fost mesajul Andreei Bălan. “Mireasa si capitanul ❤️ (…) #trashthedress #bride” / “La @elleromania cu rochia de mireasă de la vals! Mă bucur foarte tare că am putut să o folosesc și altfel decât în ziua nunîii. S-a potrivit perfect cu tematica PUNK!”, au fost mesajele solistei.

