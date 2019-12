A început febra Crăciunului. Ce pățește Andreea Bălan când merge la cumpărături cu familia. VIDEO

Andreea Bălan a dat startul cumpărăturilor de sărbători! În ultimul vlog, o regăsim pe vedetă colindând magazinele alături de soțul și cele două fetițe ale sale. Ce nazuri au făcut micuțele și ce și-au luat în sesiunea de cadouri de Crăciun?

Andreea Bălan și-a luat soțul și copiii și s-a dus la cumpărături. Artista a luat la rând toate magazinele unui mall din Capitală și și-a luat ce a dorit. Micuțele se pare că seamănă cu mama lor, așa că au fost și ele fascinate de haine care mai de care mai pline de sclipici sau de decorații de Crăciun. Toate trei au dat o tură în primul magazin, pentru a vedea „piața”, mai apoi s-au pus pe cumpărat. Cel mai echilibrat și gata să sară în ajutor a fost George.

Capul familiei s-a ținut după fetele lui și, cel mai probabil, și-a imaginat deja cum va fi peisajul când acestea vor ajunge în perioada adolescenței. Andreea se ocupă de scurtă vreme de canalul său de YouTube, dar are un real succes. Aceasta a început chiar și seria completă de vlog-uri de Crăciun intitulată Vlogmas.

Amintim că Andreea a trecut printr-un moment extrem de greu nu cu mult timp în urmă. Clara, fiica cea mică, a ajuns de urgență la spital după ce bunica sa credea că a înghițit ceva.

„Cine nu are copii nu înțelege! Ce am simțit atunci n-am mai simțit niciodată, nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani. Am țipat, am răgnit să deschidă ușile. Când am ajuns, mama era albă ca varul și tremura. În șapte minute am simțit că îmi trece toată viața prin fața ochilor”

Andreea Bălan