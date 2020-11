Andreea Bălan radiază de fericire! Ce a dezvăluit despre relația cu Tiberiu Argint

Andreea Bălan a fost prezentă de cu seară în platoul emisiunii ”XNS”, de la Antena 1, unde a povestit despre cel mai recent episod dificil din viața sa, momentele petrecute în spital și grijile care au năpădit-o în acele clipe. Vedeta este bine acum din toate punctele de vedere. Pe lângă cele două fetițe ale sale cu George Burcea, cu care se află în divorț, cel care contribuie la fericire este și noul partener, Tiberiu Argint, despre care solista nu vrea să discute mai mult decât a făcut-o deja.

Andreea Bălan, departe de furtunile sentimentale. Artista radiază și spune că are parte de sprijin sentimental total din partea lui Tiberiu Argint

Înainte cu o săptămână de a ajunge din nou într-un moment dificil, Andreea Bălan îi spunea lui Dan Capatos că este fericită și că și-a regăsit liniștea după năvala de întâmplări sentimentale care au destabilizat-o.

„Îmi spuneai că ești fericită, împlinită, că se ordonează lucrurile, și la două zile a apărut beleaua asta (n.r. urgența medicală). Mă gândea, incredibil ghinion. Când i se adeverește ceva, apare asta. Presupun că nu s-a adeverit vorba aia românească că un ghinion nu vine niciodată singur”, i-a spus Capatos Andreei Bălan în emisiunea de la Antena 1 pe care acesta o realizează.

Fără să ezite, cântăreața a spus fermă că are în continuare parte de sprijin sentimental total: „Sunt liniștită, sunt fericită. Toată perioada cu separarea, cu divorțul, a trecut. A trecut aproape un an de zile. În februarie se face un an. Acum sunt foarte liniștită și mă concentrez foarte mult pe fetele mele”, a declarat Andreea Bălan.

„Vreau să țin asta pentru mine. Când va trebui să aflați ceva, o să vă povestesc”

Schimbarea este că, față de relațiile anterioare, de această dată, cântăreața intenționează să țină povestea de dragoste cu Tiberiu Argint departe de ochii lumii. De altfel, cei doi sunt de câteva luni bune împreună și numai imaginile fotoreporterilor le-au dat de gol idila, niciunul dintre ei afișând vreo apropiere față de celălalt în alt context sau mediu.