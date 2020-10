Ce au făcut Andreea Bălan și Tiberiu Argint după ce au aflat că nu sunt infectați. Decizie în miez de noapte, și-au făcut bagajele imediat

După ce au aflat că nu sunt infectaţi cu noul coronavirus, Andreea Bălan și Tiberiu Argint au luat o decizie de ultim moment. Şi-au făcut bagajele şi au plecat.

După ce săptămâna trecută, George Burcea a anunţat că a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19, Andreea Bălan a mers să îşi facă, de urgenţă testul. Actorul îşi vizitase de curând şi cele două fetiţe, Ella şi Clara.

“Am descoperit din greșeală că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic”, a povestit George Burcea.