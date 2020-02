Andreea Bălan, primul mesaj după ce soțul a fost prins drogat. Ce vrea să facă acum artista

Andreea Bălan aduce din nou în prim-plan un mesaj clar despre situația în care se află căsnicia sa. Ce a postat cântăreața în mediul online, după ce soțul ei a fost prins drogat? Ce are de gând acum?

Andreea Bălan, primul mesaj după ce soțul ei a fost prins drogat

Andreea Bălan a preferat ca încă de la începutul scandalului dintre ea și soțul ei să nu aducă declarații publice și să comunice prin intermediul unor citate. În lipsa acestora, aduce indicii dese prin mesajele de pe rețelele de socializare despre mariajul ei și evoluția acestuia după cele petrecute. Ultimul mesaj sugerează o despărțire definitivă în familia Bălan-Burcea. Andreea a ales să pună în descrierea ultimei postări mesajul: „Let it hurt. Let it bleed. Let it heal and let it go. #quotes #life”/ „Lasă să doară, lasă să sângereze. Lasă să se vindece și lasă să plece.”

Majoritatea fanilor cunoscutei cântărețe sunt alături de aceasta în perioada grea pe care o traversează. Cei are o urmăresc pe artistă o sprijină și îi oferă cuvinte calde care să îi însenineze ziua. „O să fie bine! Ai trecut prin multe, vei trece și prin asta, suntem mulți…alăturid e sufletul tău”, a fost comentariul unui internaut.

Socrul este de partea artistei

Nelu Burcea se află de partea norei de data aceasta. Socrul Andreei Bălan o susține și crede că vina este în totalitatea la fiul său. Mai mult decât atât, bărbatul susține că avea bănuieli că George consumă droguri.