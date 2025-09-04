Andreea Bălan, noi dezvăluiri despre cel mai greu moment din viaţa sa. Artista nu mai poate avea copii: „Nu mă mai simt întreagă, nu mă mai simt femeie”

Andreea Bălan a ales să vorbească fără rezerve despre cele mai grele încercări din viața ei, într-un dialog purtat în cadrul podcastului „Despre femeie”, moderat de Mihaela Tatu. Artista, cunoscută pentru energia și optimismul afișate pe scenă, a mărturisit că în spatele acestei imagini s-au ascuns ani întregi de durere, căutări și transformări interioare.

Trauma stopului cardiac și pierderea dureroasă

Ajunsă la 41 de ani, cântăreața spune că nu își simte vârsta și că trăiește cu intensitate prezentul.

„Eu nu mă simt de 41 de ani, niciodată! Eu mă simt cel puţin cu 10 ani mai tânără şi energetic, şi spiritual şi din toate punctele de vedere. Şi de aceea nu-mi place să-mi spun vârsta”, a mărturisit ea, subliniind că își dorește să trăiască până la 90 de ani și să se bucure de fiecare etapă.

Cea mai puternică lovitură a venit odată cu nașterea celui de-al doilea copil, când Andreea Bălan a suferit un stop cardiac cauzat de o embolie amniotică.

„Stopul cardiac nu a fost de la o problemă la inimă, a fost o embolie amniotică în urma cezarienei. Lichidul care a fost în uter a luat-o pe calea sângelui, a ajuns la inimă şi inima s-a oprit. E un caz la 80.000, noroc că doctorii şi-au dat seama ce s-a întâmplat şi m-au salvat”, a povestit artista.

De atunci, viața ei s-a schimbat radical.

„Din acel moment eu n-am mai putut să fac copii, a trebuit să fac o intervenţie ca să mi se salveze viaţa”, a explicat ea.

Această realitate a rămas pentru artistă o rană deschisă, greu de acceptat:

„Pe mine mă doare, de fapt, că s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu mai pot să fac copii, că nu mă mai simt femeie, că nu mă mai simt întreagă.”

Lupta cu rolurile vieții și redescoperirea de sine

Andreea Bălan a recunoscut că mult timp a trăit într-o „energie masculină”, impusă de mediul în care a evoluat.

„Industria muzicală e condusă de bărbaţi. Şi automat am fost în energie masculină, de aceea poate şi relaţiile mele nu funcţionaseră până la acel moment. A trebuit să mă descurc într-o lume a bărbaţilor, să negociez şi să lucrez cu bărbaţii ani şi ani de zile”, a declarat ea.

După divorț și experiențele dureroase, artista a început un proces intens de introspecție.

„M-am redescoperit la 36 de ani după divorţ, după stopul cardiac, după ce am dat naştere la doi copii. Am avut doi ani în care meditam dimineaţa şi seara câte o oră pe zi”, a spus cântăreața, explicând că prin terapie și meditație a reușit să vindece traume vechi și să înțeleagă lecțiile dure ale vieții.

Lecția dureroasă a relațiilor eșuate

După despărțirea de fostul soț, Andreea Bălan a trecut printr-o altă experiență nefericită.

„Din greşeală, am mai intrat într-o relaţie şi aia a fost… am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiştii şi lipsa de empatie. Aia a fost ultima mea lecţie, am tras linie şi am zis că din acest moment eu nu mai vreau să fac greşeli”, a recunoscut ea.

În urma acestei decizii, artista a ales să petreacă doi ani singură, concentrându-se pe creșterea celor două fiice și pe propria vindecare.

„Am stat doi ani singură, m-am concentrat pe copii, dar atât de mult am căutat în mine, am citit şi am călătorit foarte mult…”, a adăugat cântăreața.

Puterea unei transformări interioare

Deși viața i-a adus încercări grele, Andreea Bălan consideră că aceste experiențe au maturizat-o și au transformat-o într-o femeie autentică, cu principii și valori puternice. Deși recunoaște că rana pierderii posibilității de a mai avea copii rămâne dureroasă, artista a învățat să își accepte trecutul și să privească cu încredere spre viitor.