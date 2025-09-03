Andreea Bălan, deranjată de un gest făcut de Viviana Sposub. Se întâmpla chiar când era într-o relaţie cu George Burcea

Viața personală a Andreei Bălan a fost adesea subiect de interes public, mai ales după divorțul de actorul George Burcea. Artista a preferat însă, de cele mai multe ori, să păstreze discreția. Recent, într-un podcast, cântăreața a ales să vorbească deschis despre experiențele prin care a trecut, despre cum vede relațiile din trecut și despre ce a deranjat-o la Viviana Sposub, fosta parteneră a lui Burcea.

Relația dintre George Burcea și Viviana Sposub

După despărțirea de Andreea Bălan, George Burcea și-a refăcut viața alături de Viviana Sposub. Cei doi au format un cuplu timp de patru ani, perioadă pe care actorul a descris-o ca fiind plină de provocări, dar și de momente de evoluție.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste în tot felul de schimbări și situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că, indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile, aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, declara George Burcea într-o emisiune TV în 2024.

Povestea de iubire s-a încheiat însă în urmă cu mai bine de un an, vestea despărțirii fiind făcută publică de Viviana Sposub, care nu a oferit detalii suplimentare despre motivele separării.

Ce a deranjat-o pe Andreea Bălan la Viviana Sposub

În cadrul podcastului „Despre femeie cu Mihaela Tatu”, Andreea Bălan a mărturisit ce anume a supărat-o în perioada în care George Burcea forma un cuplu cu Viviana Sposub.

„Ele au fost și sunt victime colaterale (partenerele foștilor mei iubiți – n.red.). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu, fosta parteneră a tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele; mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a spus artista.

Deși a avut nemulțumiri legate de gesturile Vivianei, Andreea Bălan consideră că responsabilitatea reală o atribuie tatălui copiilor ei.

Relația artistei cu tatăl fiicelor sale

Pe lângă subiectul Viviana Sposub, Andreea Bălan a discutat și despre legătura pe care o are cu George Burcea, în calitatea lui de tată. Cântăreața a recunoscut că și-a dorit un partener implicat, dar experiența ei a fost diferită.

„Durerea este foarte mare în momentul în care tu, ca femeie, te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați. Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate. Dacă o resping, înseamnă că îmi resping copiii”, a povestit artista.

Aceasta a adăugat că a renunțat la acțiunile legale, preferând să construiască un echilibru pentru binele fiicelor sale.