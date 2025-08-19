Ultima oră
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
19 aug. 2025 | 14:34
de Daoud Andra

Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga, însă ţinuta a devenit subiect de critică. Imaginile care au creat controverse: “Cum te-au primit aşa?”

Monden
Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga, însă ţinuta a devenit subiect de critică. Imaginile care au creat controverse: “Cum te-au primit aşa?”
17imagini
Andreea Balan

Andreea Bălan este o artistă care își ține constant fanii la curent cu tot ceea ce face, fie că este vorba despre concerte, momente din viața de familie sau experiențe personale. De această dată, vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi o vizită la Mănăstirea Prislop, loc de mare încărcătură spirituală și unul dintre cele mai căutate obiective religioase din România, dar a fost criticată intens pentru felul în care s-a prezentat acolo.

Andreea Bălan, moment de reculegere la Prislop

„Mai devreme, în drumul spre concert am ajuns pentru prima oară la Mănăstirea Prislop, la Mormântul Părintelui Arsenie Boca. M-am rugat pentru sănătate, liniște și pace sufletească”, a scris artista pe pagina sa de socializare, alături de câteva fotografii făcute în curtea mănăstirii.

Deși gestul său a fost apreciat de mulți, imaginile au stârnit și un val de critici, iar motivul principal a fost ținuta purtată de cântăreață. Andreea a ales o fustă scurtă, în carouri, și un tricou alb, lejer, cu un decolteu discret, combinație considerată de mulți dintre urmăritori nepotrivită pentru un loc sfânt.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar unele dintre ele au fost extrem de directe. „Pe viitor, Andreea, ori de câte ori mergi la biserică sau mănăstire, este creștinește să porți acolo o ținută corespunzătoare”, i-a transmis un fan. Un altul a remarcat: „Scuze, ești frumoasă dar pentru mănăstire… Fusta nu e ok”.

Alții au fost și mai tranșanți: „Foarte bine, dar nu ești îmbrăcată cum trebuie, nu știu cum ți-au dat voie așa, la mănăstire”. Sau: „Ioi, cum te-au primit așa cu fustița aia? Când am fost noi au fost foarte stricți!”

De la mănăstire, direct în vacanță

Un alt comentariu, mai lung, a adus și o lecție: „Cu ținuta asta… nu prea se potrivește locul, nu le confunda cu celelalte unde mergi în vacanță sau la plimbare! La Dumnezeu nu face diferența că suntem vedete sau oameni simpli! Și nu uita, cu atât mai mult dacă nu mergi des în casele și locurile Domnului, mergi să mulțumești, e mai important decât să ceri, cred că ai primit destule și cum mulțumim oricui când primim ceva, și Dumnezeu s-ar bucura!”.

După un weekend plin de concerte și evenimente, Andreea Bălan a plecat direct în vacanță. Artista se relaxează în Grecia, acolo unde va sta timp de două săptămâni. Vedeta se bucură de ultimele zile de vară, în care nu are programate concerte sau filmări.

