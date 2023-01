După prima eliminare din acest sezon – echipa formată din Larisa Iordache și Diana Bulimar a părăsit competiția – avem parte de o nouă despărțire! Andreea Bălan este nevoită să continue singură cursa la America Express. Ce se întâmplă cu Andreea Antonescu? Prima reacție a juratei „Te cunosc de undeva” după ce a aflat că a rămas fără coechipieră.

Adevărata competiție parcă abia acum începe. După prima eliminare din acest sezon – echipa formată din gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar părăsind cursa pentru marele premiu – tensiunile sunt la cote maxime, ceilalți concurenți înțelegând pe deplin cât de importante sunt comunicarea și susținerea reciprocă.

Ediția de duminică, 29 ianuarie 2023 a adus o situație cu totul neprevăzută:

Așadar, Andreea Bălan a aflat că este nevoită să continue singură cursa la America Express.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au avut parte de o întâlnire emoționantă pe drumul din Mexic. Într-o seară, cele două au fost găzduite de o femeie rămasă văduvă, soțul său stingându-se din viață cu doar câteva săptămâni înainte.

Blonda nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, gândindu-se la fiicele sale și la cât de norocoase sunt că încă își au tatăl alături, chiar dacă ea și George Burcea s-au despărțit.

Jurata de la „Te cunosc de undeva” a avut un schimb de replici destul de dur cu un alt concurent America Express, nimeni altul decât Jean Gavril.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman.

Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă. (…) Vrea să ia numai locul 1. Mi-am dat seama că e rea şi competitivă de la Dancing on Ice pentru că aştepta să se accidenteze cineva ca să între ea în emisiune pentru că era rezervă”, a spus Jean Gavril.

„Unde te-am declarat?! Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză”, l-a întrebat Andreea Bălan. „Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios.”, a mai adăugat artista.