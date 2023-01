De ce s-au certat Andreea Bălan și Andreea Antonescu de la America Express. Detaliile pe care fanii le-au uitat despre fetele de la Andre

Andreea Bălan și Andreea Antonescu formează unul dintre cele mai sudate echipe de la America Express. Cele două artiste au mărturisit încă de la începutul competiției din Mexic că se înțeleg de minune și vor cu orice preț să reziste cât mai mult. Însă puțini știu că între acestea a existat mult timp o tensiune, iar după destrămarea trupei Andre nu și-au mai vorbit. Cum au ajuns să se împace cele două, de fapt?

Pe când erau doar niște copile, mai exact în 1998, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au înființat trupa Andre, care a fost timp de trei ani una dintre cele mai în vogă trupe de la acea perioadă. În perioada lor de glorie, fetele au avut câștiguri uriașe. Însă nu totul a fost roz, pentru că s-au făcut multe speculații pe fondul relației dintre ele. Se pare că celebritatea la o vârstă atât de fragedă era extrem de greu de gestionat, iar din această cauză au apărut frustrări, supărări şi chiar certuri.

După ce trupa s-a separat, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au rupt legătura, dar niciodată nu au spus adevăratul motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Ani de zile nu și-au vorbit, însă în 2019 au decis să reia relația de prietenie. În ciuda tensiunilor dintre ele, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au fost aproape una de alta în momentele delicate.

Într-un interviu mai vechi, Andreea Antonescu a povestit cum a ajuns să se împace cu Andreea Bălan și chiar i-a botezat cea de-a doua fetiță. Solista a recunoscut că vechea ei colegă de trupă a sunat-o când era la Terapie Intensivă, după ce a născut-o pe Clara.

Andreea Antonescu a dezvăluit că a fugit imediat la spital, când a auzit că fosta colegă de trupă are probleme. Atunci, Andreea Bălan i-a spus că vrea să refacă trupa Andre.

Ulterior, ele au mărturisit că şi-au dat seama ce a dus la despărţirea formaţiei care le-a adus succesul.

„Noi am crezut foarte multe lucruri greşite una despre alta. Noi nu ne-am suportat ani de zile sau nu am vrut să ne apropiem una de alta. Noi ne-am chinuit mult în André, am fost chinuite, iar taţii noştri în loc să ne unească, ne despărţeau. Iar acea ruptură a fost atât de mare încât nu am mai reuşit să mai comunicăm. Îmi pare rău că părinţii noştri nu au ştiut cum să ne apropie. Eram nişte copiliţe de 13 ani frustrate, geloase şi supărate. Toată lumea întreabă de ce ne-am separat, de fapt au fost foarte multe lucruri grele în spate, nişte dureri, nişte suferinţe şi nişte complexe, nişte trăiri pe care oamenii nu le ştiu. În culise noi plângeam şi eram nefericite”, dezvăluia și Andreea Bălan.