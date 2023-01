Andreea Bălan face sacrificii pentru a fi mereu aranjată. Cum a fost surprinsă concurenta de la America Express pe străzile Capitalei FOTO EXCLUSIV

Proaspăt întoarsă de la America Express, unde a trăit timp de două luni de zile în lipsuri, Andreea Bălan face sacrificii pentru a fi mereu aranjată. Concurenta de la Antena 1 uimește cu fiecare apariție. Temperaturile scăzute nu o împiedică pe frumoasa blondină să poarte ținute îndrăznețe. Cum au surprins-o paparazzi Playtech Știri în Capitală. FOTO EXCLUSIV

La 38 de ani, Andreea Bălan arată senzațional. În general, frumoasa vedetă cântărește 49 de kilograme. Recent, s-a întors de la America Express, unde a trăit înconjurată de o mulțime de lipsuri. Cu toții cunoaștem provocările prin care trec participanții de la reality-show-ul difuzat de Antena 1, însă acestea nu par să-i fi dat blondinei foarte multe bătăi de cap.

Concurenții America Express au la dispoziție un singur dolar pe zi pentru a se descurca. Trebuie să-și caute singuri un loc în care să doarmă, mâncare și altele, depășind astfel diferențele culturale și dificultățile lingvistice. Într-o intervenție pentru presa românească, Andreea Bălan a mărturisit că se aștepta ca, în condițiile amintite, să slăbească, însă s-a îngrășat.

„Am dormit pe unde am apucat. Am mers mult pe jos. Am alergat după mașini la autostop, am căutat cazări. Gândaci nu am mâncat, dar am mâncat răbdări prăjite, biscuiți și chec. Și chiar m-am îngrășat. În loc să slăbesc acolo, m-am îngrășat”, a povestit Andreea Bălan, imediat după ce s-a întors în țară.